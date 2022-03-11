İstanbul’da ele geçirildi! Dikkat çeken suikast silahı…

İstanbul’da silah kaçakçılığı yapan bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında, MP-5 tipi otomatik bir silah ile suikastlarda kullanılan kumanda biçimindeki silahlar dikkat çekti.

Habip ATAM

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Polis ekipleri, Beyoğlu'nda silah ticareti yapan bir şüpheli belirleyince harekete geçti. Yapılan araştırmalarda şüphelinin il dışından silah getirerek, İstanbul'da sattığını tespit etti.

Silahların saklandığı adresi de belirleyen ilçe ekipleri, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında, İ.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5’İ SUİKAST SİLAHI

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, farklı markalarda 18 ruhsatsız tabanca 1 MP-5 tipi otomatik silah, 5 suikast silahı, 4 susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda AK-47 (Kalaşnikof) tipi silaha ait çok sayıda mermi, tabanca aparatları ve 71 bin dolar para ele geçirildi. Şüpheli İ.Ö. hakkında “Silah Kaçakçılığı ve Ticareti” suçundan başlatılan işlemin de devam ettiği belirtildi.

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