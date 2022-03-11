İstanbul’da stokçuluk denetimi

İstanbul Valiliği koordinasyonunda il genelinde haksız fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında denetim yapıldı.

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Üretim, tedarik ve perakende sektöründeki işletmelerin, haksız fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlendiği çalışmalar kapsamında idari işlem ve para cezaları uygulandı.

Alınan ihbar ve şikayetler doğrultusunda 39 ilçede 9-10-11 Mart tarihlerinde Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaymakamlık, belediye ve güvenlik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde; 141 işletmede denetim yapıldı.

402 ürün denetlendi. 6502 Sayılı Kanun kapsamında (etiket) 12 aykırılık tespit edildi. Haksız fiyat artışına ilişkin 134, stokçuluğa ilişkin de 10 tutanak düzenlendi. DHA