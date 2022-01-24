İstanbul’da toplu ulaşım kilitlendi, metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında aşırı yoğunluk oluştu. Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

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İstanbul’un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi.

Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

Metrobüs ve tramvay duraklarındaki yoğunluk nedeniyle araçlara binemeyen vatandaşlar, otoyol kenarında yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

METRO SEFERLERİ 02.00’YE KADAR UZATILDI

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir” denildi.

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