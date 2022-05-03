İstanbul’da üç günde 204 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 3 günde çoğu Afgan kökenli 204 kişiyi yakaladı. Yakalanan göçmenler için sınır dışı işlemi başlatıldığı belirtildi.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri 1-3 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerince “umuma açık alanlarda” yapıldığı belirtilen çalışmada, 83 Afganistan, 37 Suriye, 23 Pakistan ve 61 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı, sürecin devam ettiği belirtildi.

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