İstanbul’da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi

İBB yönetimi, toplu ulaşım esnafının akaryakıtta yaşanan fahiş artış nedeniyle talep ettiği zammı, olağanüstü toplanan UKOME’nin gündemine sundu. Hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME’de teklif yine reddedildi. Esnaf, kararın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel'e tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB yönetimi, toplu ulaşım esnafının akaryakıtta yaşanan fahiş artış nedeniyle talep ettiği zammı, olağanüstü toplanan UKOME'nin gündemine sundu. Hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME'de teklif yine reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 23 Mart'ta gerçekleştirilen toplantısında toplu taşıma esnafının fahiş şekilde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam, İBB yönetimi tarafından teklif haline getirilerek oya sunulmuş ancak hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedilmişti.

Kontak kapatma noktasına gelen esnafın zam talebi nedeniyle UKOME toplantısı olağanüstü şekilde 2 hafta sonra tekrar gerçekleştirildi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında oturum toplandı. Toplantıda esnaf odalarından gelen yazılı ve sözlü talepler değerlendirilerek toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi tekrar sunuldu.

AKARYAKIT ARTIŞI YÜZDE 106

Teklifte aralık ayından bugüne personel giderlerinin yüzde 16.84, enflasyonun yüzde 34.75, yakıt ücretinin yüzde 106 arttığı belirtilerek toplu ulaşımda ortalama maliyet artışının yüzde 50 olduğu kaydedildi.

Tam biletin 5.48 TL'den 8.22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10.50 TL'ye minibüs indi-bindi ücretinin 3.75 TL'den 5.63 TL'ye çıkarılması önerildi.

“İBB'YE DAVA AÇTIK SONUCU BEKLENSİN”

Oylamadan önce tartışma yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel “Son toplantıda bu tekliflerin ayrı ayrı gelmesini söylemiştik. Aralık ayında alınan zam kararında tam bilete 4.80 TL'ye onay vermiştik 5.80 TL uygulandı.

Yanlış uygulamanın giderilmesi için yazı yazdık, olumsuz yanıt gelince dava açtık. Dava sonucuna göre değerlendirelim demiştik. Ocak ayı itibariyle yüzde 36 zammı onaylamıştık. Akaryakıtta hakikatten aşırı artış oldu” dedi.

“İSTANBUL HALKINA ZULÜM”

Yücel, akaryakıt ve enflasyon farkını dikkate alınca tam bilete 6.5 TL, minibüs indi-bindi fiyatını 5 TL olarak hesapladıklarını belirterek “Tam bilete 8.22 TL isteniyor, bu çok ağır bir yük. İstanbul halkına bir zulüm. Fahiş olarak görüyorum bu zammı” dedi.

ÖZEL SEKTÖRE YÜZDE 32 ÖNERDİ

Yücel; tam bilete yüzde 18, servis, minibüs, taksici esnafına yüzde 32 zam önerisi sunduklarını ve bunun ayrı olarak oylanmasını önerdi.

“KULAKLARIMIZ BOL BOL ÇINLIYOR”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu “Dünyada ekonomik kriz var. Petrol varil fiyatları yükseldi. Savaş var. Bunların Türkiye'ye yansımaları var. Ulaşım sektörü olarak bundan çok etkilendi. Yılbaşında yüzde 36 zam yapıldı. 3 ay sonra tekrar zam yapılacak denilse kimse inanmazdı.

O gün 11 TL olan motorin bugün 20 TL. Yüzde 100 akaryakıt fiyatı arttı. Yedek parça fiyatlarına da yüzde 100 zam yapıldı. Zam kelimesini çok kullanmak istemiyoruz ama bu konuda mağduruz. Biz eskisi gibi para kazanalım derdinde değiliz. Ferah yaşama talebini bıraktık teker dönsün diyoruz.

Biz de temel gıda tüketiyoruz. Markete, kasaba gidip ‘neden fiyatı arttırdın' deme şansımız yok. Esnaf sürekli bizi haklı olarak sıkıştırıyor. ‘Gelir camları kırarız, şunu yaparız bunu yaparız' diyor. Esnaf temsilcileri olarak kulaklarımız bol bol çınlıyor.

Taksici kontak kapatmak istiyor, masada çözeriz diyoruz. Odaya gidemiyoruz. ‘Diğer illerde de UKOME var, orada zam kararı alındı siz niye aldıramıyorsunuz' diye baskı var üstümüzde” dedi.

“TAKSİLER HAVALİMANINA GİTMİYOR”

Aksu, esnafın aldığı ücretin yüzde 60-70'inin akaryakıta gittiğine dikkat çekerek “Havalimanına gitmemeye başladılar dönüşte boş gelecekleri için. ‘Taksimetre açmayacağız pazarlık usulü çalışacağız' diyenler var. Buna müsaade etmeyiz, tasvip de etmiyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyoruz” dedi.

İETT BÜTÇESİNE EK YÜK: 3 MİLYAR TL

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mazot fiyatının şu an geçen seneki maliyetinin 3 katına çıktığına dikkat çekerek “Serdar beye sormak istiyorum ‘mazotun yüzde 300 zamlandığı ortamda yüzde 50 zam istemek mi zulüm? Bu duruma sessiz kalmak adil mi?' Mazot artışının bir yıllık bütçemize etkisi 3 milyar ek yük. 2 tam bilet ile bir litre mazot alıyorduk, şimdi 4 tam bilet ile alabiliyoruz. İETT'nin durumu gerçekten zor, aynı servisçiler, minibüsçüler gibi taksiciler gibi. Makul ve haklı talebimizin olumlu şekilde değerlendirilmesini diliyorum” diye konuştu.

“MAKUL BİR ORAN BELİRLEYELİM”

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü temsilcisi Halis Kuralay “Yüzde 50 çok yüksek, makul bir seviyede olmadı. Esnafı da belediyeyi de üzmeden makul bir oran belirleyelim” dedi.

“SERMAYEMİZİ TÜKETİYORUZ”

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can “Akaryakıttaki olağanüstü artışın yanı sıra bütün temel ürünlerinde yedek parçada yüzde 50-300 arasında artış oldu. Ülke yangın yerine döndü. 3-4 aydır arkadaşları ikna etmeye çalışıyoruz. Sanki bu durumun sorumlusu ulaşım sektörü. Bizim istediğimiz akaryakıt farkıyla zararımızı karşılamak değil sermayemizi daha az tüketmek, yaşam süremizi biraz daha uzatabilmek için. Sermayemizi tüketiyoruz. Bir yolcu bileti ile 0.20 litre benzin alabiliyoruz. Oy sayınız fazla diye bunları konuşuyoruz. Burası teknik kurul, görüş verirsiniz. Siz teknik bir kurulu yönlendiriyorsunuz” dedi.

“ART NİYET VAR”

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy “Bunlar iyi günlerimiz. Bütün enerji faaliyetleri dolar bazında arttı. Ekmeğe, bibere, mazota zam gelmesi zulüm değil burada ayakta kalmak için istenen zam oranı zulüm olarak görülüyor. Teknik değerlendirmeden çıkmış durum, burada art niyet görüyorum” dedi.

“İETT, ŞEHİR HATLARI BATSIN DEMEK”

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, bakanlık temsilcilerine tepki göstererek “Sunulan teklif ‘esnafa yüzde 32 artış olsun, İBB yüzde 18'de kalsın' demek. Bu kabul edilemez. Yakıt artışı, İETT, taksi, servis için de aynı. Bu ‘İETT, Şehir Hatları batsın' demek” diye konuştu.

ESNAF İSYAN ETTİ: CAN SUYUNA İHTİYACIMIZ VAR

Esnaf odası temsilcileri de tek tek söz alarak UKOME üyelerine “Anlaşın, buradan adil bir karar çıksın ” çağrısı yaparak “Rakamlar her gün değişiyor. Yüzde 100 de zam alsak biz yine para kazanamayacağız. Erozyonumuz dursun, arabamız çalışsın, tekerimiz dönsün istiyoruz. Ellerinizi vicdanınıza koyun. Toplu taşıma sürdürülebilir olmaktan çıktı. Bu rakamlar bizi kurtarmaz ama İstanbul halkını düşünerek razı geldik. Kontak kapatacak noktaya geldik. Can suyuna ihtiyacımız var” dediler.

REDDEDİLDİ

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. Oturumu yöneten Çağlar İBB'nin zam teklifini oya sundu. Oyçokluğu ile teklif reddedildi.