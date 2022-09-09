İstanbul’da yakalanan IŞİD’li, kanlı eylemlerin fetvacısı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakalandığını açıkladığı IŞİD’in en önemli isimlerinden olan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin çalışmalarıyla yakalanan Sumadai’nin, 2019’da öldürülen IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin de hocası olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Ortadoğu ve dünyada kanlı eylemleriyle gündeme gelen terör örgütü IŞİD'in en önemli isimlerinden olan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul Sarıyer'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ndeki bazı raporlarda adı IŞİD’in en önemli isimlerinden biri olarak geçen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanmasıyla ilgili süreç 6 ay önce başladı.

BAĞDADİ'NİN HOCASI

İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürlüğü'nce elde edilen bir bilgide, IŞİD'in sözde adalet bakanı olan ve birçok kanlı eylemin fetvasını veren, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye’de olduğu belirlendi. Aynı zamanda IŞİD’in öldürülen lideri Ebu Bekir El Bağdadi ve üst düzey isimlerine geçmişte dini dersler verdiği belirtilen şüphelinin yerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) birimleri ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) her yerde Sumaidai’yi aradı. Araştırmalarda şüphelinin bulunabileceği alan daraltıldı. Sumaidai'nin İstanbul Sarıyer'de olduğu anlaşıldı.

PERUK VE GÖZLÜK

IŞİD'in en önemli isimlerinden olan 3 kişilik karar mekanizması içerisinde yer alan Sumaidai istihbarat ve TEM ekiplerince bir süre takip edildi. Peruk ve gözlükle kılık değiştiren şüphelinin Ayazağa'da kaldığı adresine düzenlenen operasyonda Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai kıskıvrak yakalandı. Adresinde yapılan aramalarda ise dijital malzemeler ele geçirildi.

IRAKLI AŞİRET LİDERİ

MİT ve emniyet birimlerince sorgulanan Sumaidai'nin Irak'ın önemli aşiretlerinden birinin lideri olduğu ortaya çıktı. Sumaidai'nin aşiretinin Hz. Muhammed ile aynı soydan geldiklerine inandıkları, bu nedenle kendilerine Kureyşi ismini verdikleri de öne sürüldü. Zengin bir aileden gelen ismin irtibatları da istihbarat birimlerince incelendi.

ADALET İŞLERİNE BAKMIŞ

İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgide Sumaidai'nin terör örgütü IŞİD'in kuruluşundan beri örgütün içerisinde olduğu belirlendi. Bağdadi ve üst düzey isimlere ders veren Sumaidai'nin dini bilgisi sebebiyle önce sözde “Kadı” yapıldığı, daha sonra “Kadı”lara ders verdiği, ardından IŞİD'in sözde Adalet Bakanı yapıldığı belirtildi.

KANLI FETVALAR

Terör örgütünün eylemlerindeki fetvaları verdiği iddia edilen Sumaidai'nin IŞİD'in ideolojisinin şekillenmesinde etki eden isim olduğu da öne sürüldü. Birçok kanlı eylemin fetvasını verdiği iddia edilen Sumaidai'nin terör örgütünün en güçlü isimlerinden olduğu da iddia edildi.

IŞİD LİDERİ KUREYŞİ OLDU

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin 2019'da öldürülmesinin ardından Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi yerine geçmişti. Ebu Hasan Haşimi El Kureyşi kod adını kullanan Selbi, 3 Şubat 2022'de ABD tarafından öldürülmüştü. IŞİD, Selbi'nin yerine geçen ismi 10 Mart 2022'de açıkladı. Terör örgütünün yeni liderinin Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi olduğu belirtildi.

BM RAPORLARI

Terör örgütünün sözcüsü Ebu Ömer El-Muhacir tarafından açıklanan ismin, Selbi'nin kullandığı gibi kod isim ya da IŞİD içerisinde verilmiş yeni bir isim olduğu belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyi'ndeki bazı raporlar terör örgütünün Kureyşi olarak tanıttığı yeni terör liderinin Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai olabileceği yönünde.

IŞİD LİDERİ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Sumaidai'nin örgütün en güçlü isimlerinde biri olması sebebiyle bu iddialara yer verildiği de belirtiliyor. İfadesinde IŞİD'in lideri olduğunu kabul etmediği öğrenilen Sumaidai'nin “Abu Zeyd (Üstad Zeyd) kod adını kullandığı da belirtiliyor.

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