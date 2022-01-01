İstanbul’da yılbaşı eğlencesi dönüşü çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da, yeni yılın ilk saatlerinde iki grup arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Zafer Demircan (30) ve Hüseyin Erdal (34) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Habip ATAM

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Yılbaşı kutlaması için akşam saatlerinde bir araya gelen 7 kişilik arkadaş grubu bir eğlence mekanında birlikte alkol alarak eğlendi. Daha sonra 04.30 sıralarında evlerine dönmek için iki ayrı araca binen arkadaşlar, Halkalı 1. Kızılay Sokak'ta ilerledikleri sırada içerisinde 4 kişi bulunan bir araçtakilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, iki taraftan da bıçak ve silahlar çekildi. İddiaya göre, karşılıklı açılan ateşte Zafer Demircan (30) göğsünden, arkadaşı Hüseyin Erdal karnından vuruldu. Karşı gruptan ise İsmail O., tabancayla vuruldu, Batu Y. ise bıçakla hafif şekilde yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine durum polis ekiplerine bildirilirken, yaralı 4 kişi arkadaşları tarafından hastaneye götürdü. Durumları ağır olan Zafer Demircan ve Hüseyin Erdal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı.

7 GÖZALTI

Yaşanan olayın hemen ardından polis çalışma başlattı. Demircan'ın olaya karışan 5 arkadaşı, karşı gruptan ise 1 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan bir kişinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise 2 silah bir de bıçak bulunduğu öğrenildi.

KAVGANIN NEDENİYLE İLGİLİ İKİ AYRI İDDİA

Olayın sebebi ile ilgili polis gözaltındakilerin ifadesine başvurdu. Demircan'ın arkadaşları, kavganın yol verme nedeniyle çıktığını belirtti. Diğer gruptaki Emine A., ise trafik ışıklarda bekledikleri sırada kendisine laf atıldığını, arkadaşlarının bunun üzerine araçtan indiklerini ve kavga ettiklerini öne sürdü.

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