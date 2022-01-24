İstanbul’da yoğun kar altında Halk Ekmek kuyruğu

Yoğun kar yağışının sürdüğü İstanbul'da Sultangazi ilçesinin Sultançiftliği mahallesindeki Halk Ekmek büfesinin önünde ucuza ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Sözcü İstanbul

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İstanbul’un Sultangazi ilçesinin Sultançiftliği mahallesindeki Halk Ekmek büfesinin önünde insanlar ucuz ekmek kuyruğu oluştu. Görüntüleri CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından yayınladı.

“KARA KIŞTA HALK EKMEK KUYRUĞU”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan görüntülerle ilgili “İstanbul’da kara kışta halk ekmek kuyruğu. Saray’a sorsan varlık kuyruğu der. Bu düzen değişmeli” yorumunda bulundu.

“UTANIN”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise görüntüler için, “Dondurucu soğukta, milleti ucuz ekmek için şu hale soktunuz ya! Utanın! Allah'ınızdan bulun!” diyerek iktidarı sert bir dille eleştirdi.

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