İstanbullular ekonomiden umudu kesti

İBB’nin aralık ayı araştırmasına göre İstanbulluların gündemi yine yüksek enflasyon, ürün zamları ve döviz kurundaki hareketlilikler oldu. Katılımcıların yüzde 81.9’unun döviz kurunda yaşanan düşüşten sonra ürün fiyatlarının eskiye dönmesinden umudu yok.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB İstanbul Planlama Ajansı'nın aralık ayı “İstanbul Barometresi” yayımlandı. İstanbullularla görüşülerek hazırlanan araştırmaya göre Türkiye'nin aralık ayı gündemi yine “yüksek enflasyon, ürün zamları ve döviz kurundaki hareketlilikler” oldu.

Bu olayları asgari ücretin yeni tutarının belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat hesabını tanıtması ile döviz kurlarında görülen düşüş takip etti.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNE GÜVEN AZ

Katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı kur korumalı mevduat sisteminin başarılı olmayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 57.7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı kur korumalı mevduat sisteminin başarılı olmayacağını, yüzde 17.8'i başarılı olacağını, yüzde 24.5'i ise fikrinin olmadığını belirtti.

FARKI HAZİNEDEN ÖDEMESİNE KARŞILAR

Katılımcıların yüzde 58.8'i kur korumalı mevduat sisteminde döviz ve TL arasında oluşacak olan farkı, devlet hazinesinin ödeyecek olmasını doğru bulmuyor.

Katılımcıların yüzde 70.1'i kur korumalı mevduat sistemi sisteminin en çok yüksek gelirli kesime fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtirken, yüzde 8.3'ü orta gelir, yüzde 4'ü dar gelirin fayda sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

ESKİ FİYATLAR HAYAL OLDU

Katılımcıların yüzde 81.9'u döviz kurunda yaşanan düşüşten sonra ürün fiyatlarının eskiye dönmeyeceğini düşünürken, yüzde 8.1'i eski fiyatlara döneceğini, yüzde 10'u ise fikrinin olmadığını ifade etti.

İstanbulluların yalnızca yüzde 25.5'i ekonominin iyileşeceğini düşünüyor.

STRES SEVİYESİ YÜKSELDİ

Katılımcılara aralık ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi.

İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7.8; kaygı seviyesi 7.5 olarak ölçüldü. Bu oran kasım ayında 7.7 olarak ölçülmüştü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen aralık ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4.3 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4.8 oldu.

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