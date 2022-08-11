İstanbullunun son hali: Yarıya yakını geçinemiyor!

İBB'nin her ay İstanbul halkının nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi araştırmasına göre katılımcıların yüzde 62,1’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü söyledi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Temmuz 2022 Raporu'nu yayımladı.

26 Temmuz -5 Ağustos 2022 tarihleri arasında 610 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan raporda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

MADDİ YETERSİZLİKTEN GIDA ALIMI DÜŞTÜ

Katılımcıların yüzde 70,1'i bu ay içerisinde maddi yetersizlikten dolayı tercih ettiği gıdaları alamadığını belirtti.

Alt sosyoekonomik gruba ait katılımcılarda bu oranın yüzde 80,1 olduğu görüldü. Yüzde 61,7'si temmuz ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 62,1'i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü söyledi.

Çocuklu ailelerde bu oran yüzde 66,1 iken gelir düzeyine göre bakıldığında 5 bin TL ve altı gelire sahip katılımcıların yüzde 86,3'ünün yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğü görüldü.

YARIYA YAKINI GEÇİNEMİYOR

Temmuz ayında katılımcıların yüzde 43,6'sı geçinemediği yönünde görüş belirtti.

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların; yüzde 43,5'i altın, yüzde 24,2'si ise döviz aldığını söyledi. Geçen aya göre altın alan katılımcıların oranında artış görüldü.

YÜZDE 41,2 KIT KANAAT GEÇİNİYOR

Temmuz ayında katılımcıların; yüzde 25,1'i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 18,5'i geçinmekte zorlandığını, yüzde 41,2'si kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 15,2'si ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini ifade etti.

EV İÇİ GÜNDEM: EKONOMİK SORUNLAR

Katılımcılara temmuz ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların 71,5'i ekonomik sorunların, yüzde 5,8'i konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artışın konuşulduğundan bahsetti. Bu konuları, ailevi konular ve tatil planları takip etti.

İSTANBUL GÜNDEMİ: KONUT FİYATLARI

Dört aydır İstanbul'un gündemini ekonomik sorunlar ve İstanbul’da konut satış ve kiralama fiyatları oluşturuyor.

Temmuz ayında katılımcıların yüzde 40,2'si ekonomik sorunların, yüzde 36,4'ü İstanbul'da konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artışın İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE GÜNDEMİ: AKARYAKIT ZAMLARI

Katılımcıların yüzde 20,7'si akaryakıt zamlarının, yüzde 14,6'sı döviz kurunda yaşanan hareketliliğin temmuz ayında Türkiye'nin gündemi olduğunu kaydetti.

Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada yüzde 13,7 ile sağlık çalışanlarına şiddet vakaları ve bir doktorun öldürülmesi yer aldı.

İSTANBULLU NE KADAR MUTLU?

Katılımcılara temmuz ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların stres seviyesi 7,5; mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü.

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