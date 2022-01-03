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İstanbul’un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi

Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak. 

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İstanbul’un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Sarayburnu – Beşiktaş – Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 – 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.” denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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