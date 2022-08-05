İstanbul’un batı yakasına ilk metro geliyor: Sefaköy-Tüyap metrosu için harekete geçildi

İstanbul’un bugüne dek hiç metro yatırımı yapılmamış batı kesiminde ilk proje için start verildi. İBB, Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Raylı Sistem Hattı için ÇED sürecini başlattı. 10 istasyondan oluşacak 17.89 km uzunluğundaki metro hattının 4 yılda bitirilmesi planlanıyor. Hat, hiçbir raylı sistem ulaşımı olmayan yaklaşık 3,5 milyon nüfusa hizmet edecek.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından yapılacak Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap metro hattı için İBB'nin önceki yönetim döneminde yaptığı başvuru üzerine 2017 yılında “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı alınmıştı. Ancak metro hattı için günümüze dek ihaleye çıkılmadı ve inşaat çalışmalarına da başlanamadı. Alınan “ÇED gerekli değildir” karanın ardından yeni yönetim döneminde metro güzergahında, istasyon noktalarında, isimlerinde ve hat uzunluğunda revizyonlar yapıldı. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 2017 tarihli “ÇED gerekli değildir” kararının geçerli olup olmadığı soruldu.

İNŞAAT BAŞLAMAYINCA KARAR GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

Bakanlık ilgili yönetmeliğe göre 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanamaması durumunda kararın geçerliğini yitireceğini belirtti. Ayrıca projede yapılan değişikliklerin kapasite artışı değil yeni bir proje olarak incelenmesinin uygun olacağı bildirildi. Bunun üzerine de İBB, ÇED sürecini yeniden başlattı. İBB'nin İstanbul Valiliği'ne sunduğu proje dosyası incelenerek ÇED süreci 5 Ağustos 2022 itibariyle yeniden başlatılmış oldu.

3.5 MİLYON NÜFUSA HİZMET EDECEK

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje dosyasında yer alan bilgilere göre yeni metro hattı; toplam nüfusu 3,5 milyon civarında olan Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi yolcu en fazla olan ilçelerden geçecek. Hat devreye girdiğinde İstanbul'un batısında yaşayan ve hiçbir raylı sistem ulaşımı olmayan yaklaşık 3,5 milyon nüfusa hizmet edecek. Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Raylı Sistem Hattı, şehrin raylı sistem açısından bugüne kadar yatırım yapılmamış batı kesiminde, İBB tarafından yapılacak ilk metro hattı olacak.

10 İSTASYON

Toplamda 17.89 km uzunluğunda 10 istasyondan oluşan hattın istasyonları “Sefaköy, Cennet, Küçükçekmece, Reşitpaşa, Avcılar Merkez, Cihangir, Saadetdere, Beylikdüzü, Yıldırım Beyazıt ve Tüyap” olarak belirlendi. Proje inşaat süresi toplam 4 yıl olarak öngörüldü. Projenin maliyeti de 9 milyar 16 milyon TL olarak hesaplandı.

METROBÜSÜN YÜKÜNÜ AZALTACAK

Hattın, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla Tarihi Yarımada'dan Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanmış olacak. D-100 koridorunda ortaya çıkan yolculuk taleplerinin karşılanmasına büyük bir katkı sunacağı ve lastik tekerlekli araç yolculuklarını azaltacağı öngörülüyor. Avrupa yakasında metrobüs koridorunda olan metro hattının, metrobüsün Avrupa yakası yükünü azaltacağı hesaplanıyor.

HIZRAY İLE ENTEGRE OLACAK

Hat Küçükçekmece'de mevcut Halkalı- Gebze Marmaray Hattı, Saadetdere'de kesin proje aşamasındaki Mahmutbey–Esenyurt uzatma hattı ve Beylikdüzü'nde kesin proje aşamasındaki HIZRAY projesi ile entegre olacak. Metro hattının yapılması planlanan kısmının tamamı, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Raylı Sistem Hattı. İBB, Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap kesimini, Ulaştırma Bakanlığı da İncirli (Bakırköy)–Sefaköy kısmını üstlenmiş durumda.

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