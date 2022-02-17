İstanbul’un en kalabalık ilçesi belli oldu…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Şubat 2022'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı.

Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul'un nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.

Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.

2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul'da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu.

Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.

2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası'nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde,

Esenyurt: 977 bin 489

Küçükçekmece: 805 bin 930

Bağcılar :744 bin 351

Bahçelievler :605 bin 300

Sultangazi: 543 bin 380

Başakşehir: 503 bin 243

Gaziosmanpaşa: 493 bin 096

Avcılar: 457 bin 981

Kağıthane: 454 bin 550

Esenler: 447 bin 116

Eyüpsultan: 417 bin 360

Beylikdüzü: 398 bin 122

Fatih: 382 bin 990

Sarıyer: 349 bin 968

Arnavutköy: 312 bin 023

Zeytinburnu: 293 bin 839

Şişli: 284 bin 294

Güngören: 283 bin 083

Bayrampaşa: 274 bin 884

Büyükçekmece: 269 bin 160

Beyoğlu: 233 bin 322

Bakırköy: 228 bin 759

Silivri: 209 bin 014

Beşiktaş: 178 bin 938

Çatalca: 76 bin 131

2021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası'nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde,

Pendik: 741 bin 895

Ümraniye.: 726 bin 758

Maltepe: 525 bin 566

Üsküdar: 525 bin 395

Kadıköy: 485 bin 233

Kartal: 480 bin 738

Sancaktepe: 474 bin 668

Ataşehir: 427 bin 217

Sultanbeyli: 349 bin 485

Çekmeköy: 288 bin 585

Tuzla:284 bin 443

Beykoz: 248 bin 595

Şile: 41 bin 627

Adalar: 16 bin 372

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