İstanbul’un yağmurla mücadelesi: Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı, Yenikapı…
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sağanak birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Bazı altgeçitler sular altında kalırken, tarihi Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'nın da yağıştan etkilendiği görüldü.
Kuvvetli yağış Fatih Eminönü’nde etkili oldu. Bir anda etkisini gösteren yağıştan kaçmak isteyenler alt geçitlere, dükkan tentelerinin altına sığındı.
Yağmur yağışıyla Eminönü Meydanı çevresinde su birikintileri oluştu. Meydanda bulunan dükkanları su bastı. Esnaf kendi çabasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Mısır Çarşısı’nın içinde de su birikintileri oluştu, orada biriken su da esnafın çabasıyla tahliye edildi. Kapalıçarşı’da da sel oluştu. Bir çok dükkanı su bastı.
YENİKAPI ALTGEÇİDİNİ DE SU BASTI
Yenikapı alt geçit sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi. (İHA-DHA)