İşte Atatürk Havalimanı’nı yıkacak müteahhit

Atatürk Havalimanı’nı yıkıp yerine Millet Bahçesi yapacak, AKP’nin gözde müteahhitlerinden Yapı ve Yapı’nın sahibi Zafer Yıldırım, son yıllarda özel davetle aldığı milyarlarca liralık kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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İktidar, sadece 4 yıl önce dünyanın en iyi 3. havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp yerine Millet Bahçesi yapmak için düğmeye bastı. İş makineleri havalimanına girdi ve pistlerin çevresinde kırma işlemi başladı.

Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alana yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin kimseye duyurulmadan kapalı kapılar arkasında gizlice yapıldı. İhalenin detaylarını SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker ortaya çıkardı.

Buna göre, tam adı “İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” olan ihaleye AKP'nin gözde müteahhitleri Limak, Kolin, Mapa, YSE, YDA ile Yapı ve Yapı şirketi özel olarak davet edildi. 29 Nisan'da yapıldığı anlaşılan ihale Yapı ve Yapı şirketine 2 milyar 127 milyon TL'ye verildi.

Yapı ve Yapı, geçtiğimiz Cumartesi günü, tam da İstanbul Havalimanı'nı alacağı dedikoduları yayılan Katar Emiri'nin Türkiye'ye geldiği saatlerde, üzerinde dev boyutlarda puntolarla firma adının yazılı olduğu kamyon ve iş makineleriyle Atatürk Havalimanı apronuna sokuldu.

ÜÇ YILDA 16 MİLYAR LİRAYI AŞAN KAMU İHALELERİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Atatürk Havalimanı’ndaki pistleri yıkmak üzere iş makineleri arak Millet Bahçesi yapma ihalesini alan müteahhide doğrudan çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “O makinelerin müteahhidi; sana ise özel ilgi göstereceğiz! O müteahhide sesleniyorum; o makinelerini çekeceksin oradan. Geliyoruz. Adalet, hak, hukuk, felaketleri önlemek için geliyoruz. Makineleri çek, pistlere dokunma” dedi.

Atatürk Havalimanı’nda yıkımın başlaması ve konunun siyasetin birinci gündem maddesi haline gelmesiyle gözler Yapı ve Yapı şirketine çevrildi.

Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı ve Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. Şirkete son 3 yılda verilen kamu ihalelerinin toplamı 16 milyar 192 milyon lirayı aştı.

21-B olarak bilinen “özel davet usulü” yöntemiyle çok sayıda kamu ihalesi alan firma, hali hazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını üstlenmiş durumda.

ANKARA AKM VE MİLLET BAHÇESİ’Nİ DE YAPTI



Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

Yapı ve Yapı'nın aldığı son ihalelerden biri de geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan Çamlıca Camii yanında Kirazlıtepe'de başlatılan 706 konutluk kentsel dönüşüm projesiydi.

Şirkete daha sonra Eylül ayında yapılan 653.9 milyon liralık Sinop'taki karayolu ihalesi yine gizli kapaklı şekilde kimseye duyurulmadan verildi.

SERMAYESİ 1189 KAT BÜYÜDÜ

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

YAPI VE YAPI'NIN ALDIĞI SON İHALELERDEN BAZILARI

28 Haziran 2021

3 milyar 111 milyon TL

Halkalı -Ispartakule arası (Kanal İstanbul geçişi) Demiryolu

(Gülermak'la birlikte)

22 Haziran 2021

424 milyon TL

“Konya, Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolu”

15 Ocak 2021

2 milyar 135 milyon TL

Erdemli-Silifke -Taşucu Karayolu (Özaltın'la birlikte)

30 Aralık 2020

440 milyon TL

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

16 Temmuz 2020

1 milyar 370 milyon TL

Rize İyidere Lojistik limanı (Cengiz İnşaat'la birlikte)

19 Ekim 2020

324.5 milyon TL

Ambarlı -Pendik Deniz Doğalgaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi (Atlas Maden'le birlikte)

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