İşten atılan Enerjisa işçileri İstanbul’a yürüyor

DİSK’e bağlı Enerji Sen tarafından, Enerjisa’da yaşanan işten atmalara karşı Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatıldı. İlk durakları Eskişehir olan yürüyüşçüler sık sık 'Direne direne kazanacağız' sloganı attı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DİSK'e bağlı Enerji-Sen üyeleri, Enerjisa'da işten çıkarmalara karşı başlattıkları eylem kapsamında Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlattı. Enerjisa’dan işten çıkartılan 5 işçinin başlattığı yürüyüşün ilk ayağı Eskişehir oldu.

“DAHA İNSANCA KOŞULLARDA YAŞAMAK İSTEDİKLERİ İÇİN İŞTEN ATILDILAR”

DİSK'e bağlı Enerji Sen tarafından Enerjisa'da yaşanan işten atmalara karşı Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan ve bu kapsamda ilk olarak Eskişehir’e gelen Enerji Sen üyelerini, Eskişehir’de DİSK ve Birleşik Metal İş üyeleri karşıladı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Ulus Meydanı’nda toplanan işçiler sık sık, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları attı. DİSK Enerji Sen Sendikadan Örgütlenme Uzmanı Osman Çokaman, yürüyüş hakkında açıklamada bulunarak,

“Bu yürüyüş Başkent elektrik, yani Sabancı'ya bağlı bir dağıtım şirketinde yıllardır emek veren, yıllardır çalışan, afet bölgelerinde görevler alan bu görevler sonucunda takdir edilen ancak sırf sendikalaşıldığı için, sırf hakkın arandığı için, sırf daha iyi koşullarda çalışalım, daha insanca koşullarda yaşayalım denildiği için arkadaşlarımız işten atıldı” dedi.

“İŞÇİLERİN HAKKINI ARAMAK İÇİN YOLLARDAYIZ”

Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde 4 hafta direniş yürüttüklerini ve direnen 5 işçi ile Ankara’dan yola çıktıklarını ifade eden Çokaman,

“Ancak yalnızca 5 tane direnen işçi değil, işten atılan onlarca işçi arkadaşımızın Başkent elektrik başta olmak üzere hepimizi mağdur eden, faturalarıyla soyan, enerji, dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin hakkını aramak için bu yollardayız.

Bizler yaklaşık 1 ay önce ‘Size uygun pozisyon yok’ denilerek ya da ‘Sağlık sorunlarınız var’ denilerek çeşitli bahanelerle işten atıldık. Ve işten atılmalar sonrasında hakkımızı, hukukumuzu aramak için Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde 4 hafta direniş yürüttük. 4 hafta boyunca sorduk.

Dedik ki bu işten atılmaların gerçek gerekçesi nedir? Bu işten atılmalara kim karar veriyor? Ancak 4 haftadır karşımızda maalesef bir muhatap bulamadık. Madem siz bize muhatap değilsiniz, madem yüzleşecek cesaretiniz yok biz de o zaman gideriz Sabancı Genel Müdürlüğü önünde bu hesabı sorarız. Ve bugün itibariyle yolumuza başladık. İlk durağımız olan Eskişehir'de sizlerle bir araya geldik” şeklinde konuştu.

“SÖMÜRGEYE ‘DUR’ DEMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

İşten atılan işçilerden Bekir Bayatlı, sarı sendika ile 12 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “Sanmayın ki biz buraya sadece ekmek davası için değil, Eskişehir halkının yüksek faturalar ödemek zorunda kaldığı için ve bu sömürgeye dur demek için Ankara'dan yola çıktık. Biz sermaye ile sarı sendikayla 12 sene önce tanıştık. Bizi beş yıldızlı otellerde karşıladılar, kapalı kapılar arkasından sendikaya imza attırdılar. Biz o zamanlar bilmiyorduk neye imza attığımızı. Sabancı ve sarı sendika gözümüzü kör etti” dedi.

“HAKLI MÜCADELELERİNDE YANLARINDAYIZ”

DİSK Bölge temsilcisi Günay Ayaz, EnerjiSa’dan işten atılan işçi arkadaşlarının yarın Bursa’da olacaklarını ifade ederek, “İşçi arkadaşlarımız devamında Gebze ve İstanbul'da Sabancı kulelerine gidip haklarını orada arayacaklar. Bizler bu haklı mücadelenin sonuna kadar yanındayız. İnsanların sendikalaşması, insanların haklarını araması anayasal en temel haklardan biri. Ama ne yazık ki bu özelleştirmeci, bu enerji sektöründe çöreklenen bu yapı işçilerin ve en küçük hak aramasını, kendi sendikal örgütlülüklerini kurmasını mücadele etmelerini engellemeye çalışıyor. Bu mücadelede onlar başarıya ulaşamayacaklar” dedi.