İstenmeyen maden tesisinin altından kaynak suyu fışkırdı

Bursa Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde, köylülerin tüm müdahalelerine karşın yapımı devam eden Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Maden Tesisi'nin beton temelleri altından doğal kaynak suyu fışkırdı. Bölgede köylüler ile birlikte açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Bu maden fabrikasına doğa bile isyan etti, iktidar ise bu duruma hala sağır sultan” dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde, yapımı devam eden Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Maden Tesisi altından doğal kaynak suyu fışkırdı.

“BU TESİSE DOĞA BİLE İSYAN ETTİ”

Kirazlıyaylalılar ile birlikte maden tesisinin önünde açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, kaynak suyun tesisin beton temellerinin altından sızarak ovaya akmaya başladığını belirterek, “Bu maden fabrikasına doğa bile isyan etti, iktidar ise bu duruma hala sağır sultan” dedi.

“BÖLGEYE VE BÖLGE İNSANINA YARARI YOK”

Maden tesisinin kurulmasına karşı çıkarak eylem üstüne eylem yapan Kirazlıyaylalılar ile birlikte bölgede inceleme yapan destek Türkoğlu, şunları söyledi;

*Özellikle Kirazlıyayla köylülerinin ses getiren eylemlerine sebep olan maden fabrikasının, doğaya verdiği zararı yerinde gözlemlerken doğrusu hepimizin yüreği sızladı. Gördük ki bu olayla tesisin bölge ve bölge insanının yararına olmayan bir tesis olduğu tescillenmiş oldu.

*Bu bölgeden geçimini sağlayan, burada nefes alan, çoluğunu çocuğunu bu çevrede büyüten vatandaşlarımızın haklı isyanları daha dün gibi kulaklarımızda çınlıyor.

*Yetkililere ne diye seslenmişti, sesleri duyulmayınca da haklı olarak nasıl feryat etmişti bu insanlar?

*Demişlerdi ki; ‘Ey iktidar sahipleri; Bu tesis İznik Gölü’nden yıllık tam tamına 200 bin metreküp su çekecek, haberiniz var mı?

*Tesis orman alanı üzerine kuruluyor ve altında ovamızı, ovadaki tarımsal sulama derelerimizi besleyen su kaynakları var, onların hepsi bir bir kesilecek, görmüyor musunuz?’

Vatandaşımız tam da bu sözlerle feryat figan bağırdı çağırdı, ne duyan ne de bir gelip gören oldu!

“HEM DOĞAL YAŞAMA HEMDE HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERECEĞİNİ DUYURDULAR”

Madene karşı sadece vatandaşın bağırmadığını ifade eden Türkoğlu, şunları söyledi;

*TMMOB, TTB ve barolar da dahil olmak üzere çeşitli meslek odaları, akademik çevreler ve çevre örgütleri, bu projenin hem doğal yaşama, hem çevreye, hem de halk sağlığına zarar vereceğini savundu.

*Kirazlıyaylalıların hayat memat mücadelesine topyekün herkes destek verdi, gözlerini rant hırsı bürümüş iktidar sahipleri, bölgeden çıkarak tüm Türkiye'ye yayılan koskoca bir tepki selini maalesef duymazdan geldi.

*Çünkü onların artık gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Çünkü onların artık kalpleri var nasırlaşmış, vicdanları var rant hırsıyla kireçlenip pas tutmuş.

“OLMAZ OLSUN, YERE BATSIN SİZİN KATKINIZ”

*Neymiş efendim? Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ham cevher üretiyorlarmış. Ürettikleri cevher, uluslararası standartlara uygunmuş ve hammadde olarak satılıyormuş. Sevsinler sizin hammaddenizi!

*Geleceksiniz köyün dibine istenmeyen tesisinizi kuracaksınız. İnsanların adeta yaşama alanını gasp edeceksiniz, sonrasında da ülke ekonomisine katkıdan söz edeceksiniz. Olmaz olsun, yere batsın sizin katkınız!

*Daha önce adı batasıca tesisinize açtığınız yolun, tarımsal alanların ihtiyacı olan suyu taşıyan dere yatağını kuruttuğunu vatandaş da unutmadı, biz de unutmadık!.

“TESİSİN ALTINDAN KAYNAK SUYU AKIP GİRİYOR”

“Bu defa da, tesisinizin altından çıkan güzelim kaynak suyu, fabrika temellerinizin arasından gürül gürül akıp gidiyor” diyen Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;

“Bilesiniz ki; çatlayan tesis duvarlarınızın yıkılmaması için ekstra perde betonlar örmeniz de sizi kurtaramayacak! Doğaya ve bölge halkına verdiğiniz zararın bedelini ama öyle ama böyle mutlaka ödeyeceksiniz! Bizler de bunun her daim takipçisi olacağız.”

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