İstiklal Caddesi’nde birkaç münferit olay yaşandı

İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı eğlencesinde az da olsa sıkıntılı anlar yaşandı.

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İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın alkol komasına girerek bayıldı.

Yerde baygın halde yatan kadın 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen 2 genç arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Burnuna darbe alan genç kanlar içinde yere yığıldı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye sevk edildi.

Olayda bir kişi gözaltına alındı. Aynı saatlerde caddede 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 4 şüpheli, yunus polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda gözaltına alındı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesi’nde 2 genç havai fişek patlattı. Güven timlerinin hızlı müdahalesi sonucunda 2 genç yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni yılın gelişini kutlamak isteyen bir grup maganda, kısa süre araçları durdurup Tarlabaşı Bulvarı’nın ortasında araçlarından açtıkları yüksek sesli müzikle dans etti.

(DHA)

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