İstismar ettiği çocuklara aylarca işkence de yapmış! Kan donduran detaylar

Erzurum’da Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Kur'an Kursunda 7 erkek çocuğun cinsel istismara uğraması sonrası iki soruşturma daha açıldı. Biri 'görevi ihmal ve kötüye kullanmak' suçlamasıyla kurs görevlileri hakkında başlatılırken, diğeri ise istismarcı belletmenin çocuklara yönelik uyguladığı 'şiddet ve işkence' suçlarını kapsıyor. Dosyaya giren ifadelere göre, istismarcı belletmen H.A., çocukların ellerine kolonya döküp ateşe veriyor, böylece çocuklarda korku yaratıp taleplerini kabul ettiriyor.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan Diyanete bağlı kuran kursunda 7 erkek çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan belletmen H.A.’nın tüm bunların yanında çocuklara aylarca işkence yaptığı da belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, sekiz ay boyunca istismara uğrayan çocukların verdiği ifadelerden yola çıkarak, olayın sadece istismarla sınırlı kalmadığını, çocuklara şiddet ve işkence de yapıldığını ortaya koydu. Bu kapsamda, 7 çocuğa uyguladığı cinsel istismar suçundan dava açılan belletmen H.A., hakkında ‘şiddet ve işkence’ suçundan ayrı bir soruşturma daha başlattı.

Olayı yakından takip eden, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, kuran kursundaki çocuklar için yürütülen üç ayrı soruşturmayı SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“ELLERİNE KOLANYA DÖKÜP ATEŞE VERİYOR”

Savcılığın şiddet suçu kapsamında başlattığı ayrı soruşturmada mağdur çocuklar ile ailelerinin ifadelerinin ayrıca alındığın belirten avukat Erden, belletmenin sınıftaki 13 çocuğu, ayrı ayrı vücutlarını kanatacak ve morartacak düzeyde dövüp, tekmelediğini aktardı.

Erden, “Belletmen H.A., çocukların ellerine kolonya döküp ateşe veriyor, böylece çocuklarda korku yaratıp taleplerini kabul ettiriyormuş. Çocuklarla aynı yatakta yatıyor ve hırsızlık yaptırıyormuş” dedi. Çocukların ceplerindeki paraları da zorla aldığını aktaran avukat Erden, “En son aldığı paralar ile kendine internetten kulaklık almış ve bu kulaklık ile Çocuklara porno izlettiriyormuş. Böylece diğer çocuklar duymuyormuş” diye konuştu.



“ÇOCUKLAR KORKUP VE UTANDIKLARI İÇİN HER ŞEYİ SAKLAMIŞLAR”

Avukat Müjde Tozbey Erden, yine derneğin, ailelerin ve avukatların şikâyeti üzerine kuran kursu yetkilileri hakkında üçüncü bir soruşturma başlatıldığını aktardı. Erden, çocukların sekiz ay boyunca istismara, şiddete maruz kalmasına rağmen diğer yetkililerin durumu fark etmemesi ya da göz yumması nedeniyle “görevi kötüye kullanma ve ihmal” suçlamalarıyla açılan soruşturmaya ilişkin ise şu bilgileri paylaştı;

“Bu dosyada idareciler aylarca tavana dönük olan kameraların sorgusunu yapmamaları, belletmenin çocukların yataklarında yattıklarını tüm çocukların bilmesine rağmen idarecilerin bilmemesi, yine şiddet olaylarına karşı duyarsız ve ilgisiz olmaları nedeniyle soruşturma sürüyor.

Derneğimizin desteği ile beş aileyi daha şikâyetçi olmaya ikna ettik. Aslında bazı aileler çocuklarının bedenlerindeki morluk ve kan izlerini görmüş. Ancak öğretmenlerinin, ödevlerini yapmayan çocuklarını cezalandırdığını düşünüp müdahale etmemiş ve çocuklarını korumamışlar.

Aylar sonra bir çocuğumuzun cinsel istismarı ailesine anlatması üzerine olaylar ortaya çıkmış. Ailelerin öncelikle çocuklarına sevgi ve güveni aşılamaları gerekiyor. Çocuğun ailesinden korkmaması, ailesine güvenmesi, her şeyi anlatabileceği hissine sahip olması gerekiyor. Bu olayda çocuklarımız, ailelerinden utandıkları ve korktukları için aylarca her şeyi saklamışlar”



“KARANLIK DEVLET ELİYLE YAYILIYOR”

Bu olayla birlikte devlet eliyle yapılması gereken denetimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha oratay çıktığını ifade eden Erden, “Denetimler, her zaman devlet organları tarafından yapılmalı. Maalesef ülkemizde iktidar tarafından Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan laiklik ortadan kaldırıldığı için din eğitimi veren kurumlarda denetim yapılmadığı gibi, karanlığın yayılması devlet eliyle mümkün oluyor.” ifadelerini kullandı.

“KORKU İKLİMİNDE AYLARCA SESLERİNİ ÇIKARAMAMIŞ”

Ailelerin kendilerine vekalet verdiğini ve davalara katılmak için başvurduklarını belirten Erden, “Bizden önce kimse aileleri aramamış, kimse desteğe gitmemişti. Sadece Erzurum’dan Avukat Ahmet Kılınç orda idi. Bir sivil polis ‘Müjde hanım Erzurum’a turist dahi gelmez, siz nasıl geldiniz?’ diye sordu.

Biz şiddete maruz kalmış her çocuk için her yere gideriz. Gericiliğin yarattığı korku ikliminde çocuklar aylarca ses çıkaramamış. Biz bu korku iklimine boyun eğmeyeceğiz. Oraya gitmeye ve mücadele eden çocukları yalnız bırakmamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DİYANETİN CEZA VERMEDİĞİ 7 PERSONEL VE MÜFTÜ AÇIĞA ALINDI

Erzurum'da çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığı Kuran kursunda görevli kurs müdürü ile birlikte 7 personel ile Palandöken İlçe Müftüsü hafta içerisinde ‘Soruşturmanın selameti’ açısından görevlerinden uzaklaştırılmışdı. Olayın ortaya çıktığı günlerde Diyanet soruşturma başlatmış ancak bu soruşturmada her hangi bir ceza verilmeyerek ilçe müftüsü ve 7 personel görevlerine devam etmişti.

TUTUKLU BELLETMEN 31 MAYIS’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Palandöken'deki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda 7 çocuğu istismar eden belletmen H.A.(22) hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından, “12 yaşından küçük mağdurların nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, hakaret, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, eziyet, işkence ve suça teşvik” suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı.

İddianame kapsamında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken ilk duruşma tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi.

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