İYİ Parti mücadele etti, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi

İstanbul Başakşehir’de inşa edilen kuru gıda haline ulaşımı sağlamak amacıyla çevresindeki bazı parseller için alınan acele kamulaştırma uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesini durdurma kararı verilmişti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Danıştay 6’ncı Dairenin yürütmenin durdurulması kararı vermesini yargının en temel değerleri olan bağımsızlık ve tarafsızlığı açısından önemli görmekteyiz” dedi.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Başakşehir Şahintepe'deki kamulaştırma süreciyle ilgili bir açıklama yaptı.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı ile Başakşehir İlçe Başkanı Tevfik Atakan Şakar'ın katıldığı basın açıklamasında Kavuncu, mahalleliyle bir araya gelerek sürece dair konuştu. Kavuncu,

“Kanal İstanbul projesinin hayata geçme ihtimali ile, güzergâh üzerinde bulunan ilçeler ve mahallelerinde rant kaynaklı sıkıntılı günler yaşayan bölge halkı, büyük hak kayıplarıyla, düşük bedelli kamulaştırma ve istimlak durumuyla karşı karşıya kalıyor.

Toplamda 35 bin nüfuslu Şahintepe'yi Kanal İstanbul Projesi dışında rant odağına taşıyan diğer bir unsur ise, 300 dönüm alan üzerinde yükselen Avrupa'nın en büyük kuru gıda hali Kayaşehir Rami Kuru Gıda Hali'nin de bu mahallede yer almasıdır.

25 yılı aşkın süredir burada yaşamakta olan ve bu zamana kadar belediyenin yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış Şahintepe mahalle halkı, Kanal İstanbul ve Gıda halinin rant şebekeleri nedeniyle topraklarından koparılmak istenmektedir.

%75'i Yapı kayıt ruhsatına sahip ve 18. Madde uygulanarak parselasyon planları tamamlanmış özel mülkiyete ait yaklaşık 120.000 m2'lik alan, 5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan acele kamulaştırma kararı ile 300 hanede yaşayan yaklaşık 1500 kişinin buradan sürgün edilerek mağdur olmasına yol açan bir karara imza atmıştır” dedi.

“SİZLER SİZE SUNULANDAN RAZI MISINIZ?”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz'ın TBMM'de verdiği soru önergesine de değinen Kavuncu, “Bakan'ın verdiği cevaba göre, TOKİ tarafından sizlerin fikirleri alınmak suretiyle mevcut gayrimenkullerinize karşılık, takribi 1 kilometre uzaklıktaki manzara ve arazi yapısı bakımından mevcut yapılarınıza kıyasla çok daha uygun bir rezerv yapı alanı oluşturulduğu, yaklaşık rayiç bedeli 750-800 bin TL'lik olacak 2+1 80 metrekare bağımsız bölümleri sizlere 20 yıl vade ile 406 bin TL'den satın alabilme fırsat yaratıldığını belirtmektedir. Sayın Bakan'ın verdiği bu cevabın sizler açısından da doğruluğunu teyit etmek için soruyorum; sizler size sunulandan razı mısınız?” diye sordu.

“ARADAKİ FAHİŞ FARK KİMLERİN CEBİNE GİRECEK?”

“Sayın Bakan'ın belirttiği bağımsız ekspertiz firması tarafından belirlenen bu yerlerin hemen bitişiğindeki arsalarınızın kamulaştırma bedeli olan 1.350 TL'den, hatta Kamu Ortaklığı Payı (KOP) için kesilen arsaların 700 TL'den işlem görecek olması, aradaki fahiş farkın kim ya da kimlerin cebine hangi yolla girecek sorusunu akıllara getirmektedir” diyen Kavuncu, “Şahintepe'nin yıllardır zahmetini çeken, imece usulü elektriğini, suyunu taşıyarak kendi imkanlarıyla oluşturdukları yaşam alanlarından bir gece kararnamesi ile çıkarılarak başka isim ve başka hesaplarla bu alanların başkalarına peşkeş çekilmesine biz sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Bu hukuksuz uygulamanın mağdurları tarafından açılan davalar kapsamında, Danıştay 6'ncı Dairenin yürütmenin durdurulması kararı vermesini yargının en temel değerleri olan bağımsızlık ve tarafsızlığı açısından önemli görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kavuncu, konuşmasının sonunda Başakşehir ilçe teşkilatına teşekkür ederken, “Danıştay 6'ncı dairesinin yürütmeyi durdurma kararını önemli bir kazanım olarak görüyoruz, fakat sizlerin evlerinizde huzur içinde oturabilmeniz için esas beklentimiz en kısa zamanda, sizler tarafından açılan iptal davasının Danıştay 6'ncı dairesi tarafından hızlıca ele alınarak esas karanın da aynı yönde çıkması olmaktadır” dedi.