İYİ Parti’de il ve ilçe başkanları görevden alındı, teşkilat kapatıldı

Edirne'de, geçtiğimiz Mart ayında İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ve beraberindeki iki partilinin Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ile yaşadığı kavga olayından sonra, genel merkez il, merkez ilçe ve 8 ilçe başkanını görevden alarak teşkilatı kapattı.

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Edirne’de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmek üzere 11 Mart’ta Sabuni Mahallesi’ndeki partinin il başkanlığına gitti. Kaya burada, İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ile Tarık Aldeniz’le fiziksel müdahaleyle sonuçlanan kavgaya karıştı.

Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerini tamamlayan İYİ Parti Genel Merkezi, İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 8 ilçe başkanını görevden alarak teşkilatları kapattı.

“YENİ YAPILANMAYA GİDİLMESİ MUHTEMEL”

İl Başkanı Ekrem Demir, olay sonrası kendisinin merkez ilçe hariç tüm ilçe başkanları ile birlikte genel merkeze, istifalarını verebileceklerini aktardığını anlattı.

Demir, “Bu noktada 3 ilçe başkanı sözünü tutmadı ve istifa vermeyeceğini söyledi. Biz dilekçelerimizi genel merkeze ilettik. Sanıyorum genel merkez, dilekçelerini vermeyenleri de göz önüne alarak tüm teşkilatı görevden aldı. Biz her zaman için genel başkanımızı desteklemeye, partimizi desteklemeye devam edeceğiz, süreci sükunet içinde takip edeceğiz” dedi.

Demir, partinin ilerleyen süreçte Edirne’de yeni yapılanmaya gitmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. (DHA)

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