İYİ Parti’den ‘seçim güvenliği’ açıklaması: Hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından, seçim güvenliğine ilişkin yapılan açıklamada, il ve ilçelerde sandık eğitimleri vermeye başladıkları belirtilerek "Üye sayımız, müşahitlik yapacak gönüllülerimizle birlikte 1 milyonu buluyor. Hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız" denildi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, yaklaşan seçimlerin sandık güvenliğine ilişkin, parti olarak aldıkları önlemleri açıkladı.

SANDIK EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Açıklamada, illerde gerçekleştirdikleri toplantılarda, İYİ Parti Raporlama Sistemi (İRİS) ile sistemin işleyişi konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirdikleri belirtilerek “Bu çalışmaları takiben, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında sandık görevlilerinin eğitimlerini verecek toplamda 924 eğitmen eğittik. Bu eğitmenler, 3 ocak 2022 tarihi itibarı ile il ve ilçelerinde sandık görevlilerine hem İRİS'i anlatmaya hem de sandık usullerine dair eğitimleri vermeye başladılar.” denildi.

1 MİLYON KİŞİ GÖREV ALACAK

Gerçekleşecek ilk seçimde, seyyar sandıklar ve yurt dışı oylarının sayılacağı sandıklarla birlikte yaklaşık 200 bin sandık beklendiği ifade edilerek, “Üye sayımız bugün itibarıyla Yargıtay'daki resmi rakama göre 512,543'e ulaşmış bulunuyor. Müşahitlik yapacak gönüllülerimizle bu rakam neredeyse 1 milyonu buluyor. Bu durumda bütün sandıklarda asil ve yedek üyelerimiz ile birlikte müşahit de görevlendirecek, hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız.” ifadeleri kullanıldı.

İTİRAZI YAPACAK TEMSİLCİLERE DE EĞİTİM VERİLECEK

8 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11.00'da genel merkezde bir eğitim daha düzenleyerek İl Seçim Kurullarında itiraza yetkilendirilecek temsilcileri eğiteceklerinin bilgisine yer verilen açıklamada, “Ayrıca, il ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri, seçimlerde yapılacak itirazların usulleri ve takibi konusunda da gerekli bilgileri aktaracağız” denildi.

MARTTA SEÇİM TATBİKATI YAPILACAK

Şu ana kadar sandıklarda görev yapacakların %54.61'inin (106.913 sandık) bugünden belli olduğu, kalanların da sistem üzerinden atanacağı belirtilen açıklamada, “Hem sandıklarda hem de il/ilçe seçim kurullarında görev alacak bütün yol arkadaşlarımızın gerekli eğitimleri almasının seçim güvenliği açısından son derece önemli buluyoruz. Bu eğitimlerin verimliliğini ise Mart 2022 itibariyle gerçekleştireceğimiz seçim tatbikatları ile ölçerek, eksiklerimizi tespit edip, seçimden önce gidermek için gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacağız.” ifadelerine yer verildi.