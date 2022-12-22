İYİ Parti’den ‘siyasi yasak’ adımı

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, hakaretten kaynaklanan siyasi yasağın ceza yasalarından kaldırılması için kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

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İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücret konusuna değinen Zorlu, kendi tekliflerinin 3 ayda bir güncellenecek şekilde 9 bin 600 TL olduğunu hatırlattı.

“ASGARİ ÜCRET RAKAMI NASIL BELİRLENİYOR KAMUOYUNA AÇIKLANMALI”

“Asgari ücret hayat pahalılığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde sadece geçen enflasyonu değil önümüzdeki süreçte de gelmekte olan hayat pahalılığını karşılayacak bir direnç seviyesi sahip olmalıdır” diyen Zorlu, rakamın nasıl belirlendiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

“BU TÜRKİYE’NİN GELDİĞİ EKONOMİK YIKIMIN ÇOK NET BİR GÖSTERGESİ”

Zorlu, “Asgari ücretin seviyesinden daha önemli olan şey bu kadar fazla insanımızı ilgilendiriyor olmasıdır. Bu Türkiye’nin geldiği ekonomik yıkımın çok net bir göstergesidir. Bugün ücretli kesimin aldığı ücrete bakıldığında asgari ücretin 1,05 katından az ücret alanlar yüzde 44; 1,5 katından az alanlar yüzde 68 düzeyine ulaşmıştır.” dedi.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİRİLMELİ”

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “küfe” benzetmesine de değindi.

“Bize göre asıl küfe milletimizin sırtındadır” diyen Zorlu, “O küfenin içerisinde ne var derseniz; AK Parti’nin özellikle son dönemde uyguladığı yanlış ekonomi politikaları, geçiş garantili kabul edilebilir seviyenin dışına çıkmış uygulamalar, israf, 3-5 maaşlı yandaşlar sistemi, bütün bunlar milletimizin sırtındaki küfededir. Artık bu küfe küflenmektedir. Ülkemizin her bir yanına adaletsizlik, liyakatsizlik ve hayat pahalılığını saçmaya devam etmektedir. Milletimizin geçmişte birçok yükü taşımıştır ama bugün reva görülen yük taşınabilir bir durumda değildir.” şeklinde konuştu.

AKP’nin iktidara geldiği dönemde doğanların bugün 20’li yaşların üzerine çıktığına dikkat çeken Zorlu, “İstatistiklerden yola çıkarak onların yaşam koşuluyla ilgili bir örneği vermek istiyorum. Bugün üniversiteyi yeni bitirmiş ve tam zamanlı çalışan 25 yaş altı gençlerin ortalama ücreti ne kadar? Özel sektörde kayıtlı olarak çalışanların ortalama ücreti 2014'te asgari ücretin 1,28 katı iken geçen yıl 0,93 katına geriledi. Yani işe yeni başlamış gençlerin eline geçen ücret kayıtlı olmalarına rağmen asgari ücretin altında.” ifadelerini kullandı.

“PROBLEMİN KENDİSİ AK PARTİ’NİN YANLIŞ POLİTİKALARI”

Verdiği örnekten yola çıkarak bir gencin kira bedelinden sonra elinde 3 bin 110 TL kaldığına dikkat çeken Zorlu, “Gençlerimize gösterilen reva bu olmamalı. Ülkemizde üniversite mezunu gençlerimizin asgari ücret seviyesindeki ücret skalası yoğunlaşmakta, bu da insanların hayatını idame ettirmesinde büyük bir problem haline geliyor. Çünkü problemin kendisi AK Parti’nin yanlış ekonomi politikaları” diye ekledi.

İMAMOĞLU’NA VERİLEN CEZA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezalarına değinen Zorlu, iktidarca yapılan bazı açıklamaların söz konusu cezanın onanmasına işaret ettiğine dikkat çekti.

“BU HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR DAVA”

“Bu hukuki değil, siyasi bir dava haline gelmiş durumda. Böyle bir söz karşısında siyasi yasak verilmesi girişimi büyük bir hukuksuzluk ve vicdansızlık.” diyen Zorlu, kararın Türkiye’ye özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında olumsuz etki yapacağını ifade etti.

“GİRİŞİM BAŞLATIYORUZ…”

Zorlu, şunları söyledi:

*Dün AK Partili bir milletvekili de gerekirse kanun değişikliği ile siyasi yasağın ortadan kaldırılabileceğini söylemişti. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla bu konuda hukukçu arkadaşlarımız bir çalışma gerçekleştirdiler.

*Biz bu konuda az sonra kanun teklifimizi TBMM’ye veriyoruz. Kanun teklifimizde Türk Ceza Kanunu'nun 125, 130, 131 ve 299. maddelerinde bazı değişiklikler öngörüyoruz, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu da dahil olmak üzere.

*Böylelikle hakaretten kaynaklanan siyasi yasağı, ceza yasalarımızdan çıkarma girişimi başlatıyoruz. Burada önemle altını çizmek isterim; kaldırılmak istenen hakaret suçu değil. Bu devam edecek ama gerekli değişikliklerle teklif hakaret yoluyla siyasi yasak getirilmesini ortadan kaldırılıyor.

*Şimdi gelin dürüstçe sözünüzde durun. Bu ülkenin demokrasi çıtasına, siyasetin demokrasi yolculuğuna engel tıkamayın. Birlikte TBMM’de bu değişiklikler yapalım. Bildiğiniz gibi geçmişte Sayın Erdoğan da bu konuda ceza aldı.

*Bu hepsini kapsayacak bir kanun değişikliği. İstiyoruz ki, ülkemiz bundan böyle bu ayıba ortak olmasın. Böyle bir tabloyla dünyanın karşısına çıkmayalım.

“ADAYLIK KONUSU DA SADECE İYİ PARTİ’Yİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİLDİR”

Genel Başkan Meral Akşener’in katılımı ile 25 Aralık pazar günü saat 12.00’de Ankara Arena’da “Büyük Kadın Buluşması”nı gerçekleştireceklerini hatırlatan Zorlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın altılı masaya yönelik ortak aday çağrısı hatırlatılan Zorlu, “İYİ Parti olarak siyasi tavrımız baştan beri ortadadır. Elbette demokrasiyi, iş birliğini, TBMM zemininde milletimizin için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz. Ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile ilişkisi bağlamındaki tavrımız nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti’yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu belki de altılı masanın diğer ortaklarına sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde irdeleme devam ederiz.” yanıtını verdi.