İYİ Parti’den Ukrayna mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Başkanlık Divanı'nı topladı. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ele alındığı toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantı sonrası partiden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ukrayna ve Rusya arasındaki uzlaşmazlığın bağımsız ve egemen bir devletin toprak bütünlüğünün ne ad altında olursa olsun ihlal edildiği bir noktaya gelmiş olması uluslararası hukukun ve kurallarının ihlali niteliğinde olduğu gibi Avrupa'nın güvenlik mimarisinin temel belgesi olan Helsinki Nihai Senedi ve o zamandan buyana varılmış olan diğer mutabakatların da yok sayılması demektir.

“YIKICI SONUÇLARI OLMASI KAÇINILMAZ GÖRÜLMEKTEDİR”

*Rusya'nın “Özel Askeri Harekât” adı altında Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yürüttüğü, Ukrayna'nın “silahsızlandırılması” adı altında ülkenin diğer bölgelerine de yaymış olduğu bu saldırının hem Ukrayna vatandaşları hem de Ukrayna'nın altyapısı ve ekonomisi açısından yıkıcı sonuçları olması kaçınılmaz görülmektedir.

İKTİDARA ÇAĞRI

*İktidarın bu kaygı verici durumun özü konusunda mevcut askeri çatışma ortamında siyasi çağrıların ötesinde yapabileceği pek bir şey bulunmadığından, ekonomimizin mevcut kırılganlığı da dikkate alınarak, öncelik krizin ülkemize olabilecek yansımalarının asgari düzeyde tutulmasına, diğer ifadeyle krizin ülkemiz açısından gündeme getireceği sıkıntıların yönetilmesine verilmelidir.

*Günümüzdeki durum iktidarın değil ülkemizin sorunudur. Bu sorunun aşılması ise ulusal çıkarlarımızın gereği atılması gerekecek adımların istişare ve ortak akıl çerçevesinde belirlenmesi ile mümkün olabilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyu ele alacak olmasını memnuniyetle karşılıyor ve kriz yatışıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz.

*Bu krizden hem ülkemiz hem de bölgemiz için çıkarılacak çok ders vardır. Bunların analizini zamanı geldiğinde yapmak ve bu tür durumların tekrarını önlemek üzere yapılabilecekleri belirlemek de bir ulusal öncelik olmak durumundadır.”

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