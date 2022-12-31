İYİ Parti’den yeni yıl videosu: O sene bu sene olsun

İYİ Parti, 2022 yılında Türkiye’deki önemli olaylardan derlenen yeni yıl videosu hazırladı. Video “Özlediğimiz birliktelik ruhuna, milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'de, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında huzurla yaşayacağız. O sene bu sene olsun, yeni yılımız kutlu olsun…” mesajıyla son buldu.

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2022 yılının son gününde İYİ Parti, Türkiye'de bir yıl içinde yaşanan önemli olaylardan derlenen yeni yıl videosu hazırladı.

Sportif başarılarla başlayan videoda, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı, Muğla'daki orman yangınları, yaşanan sel felaketleri gösterilerek, zor zamanlardan kesitler yer aldı, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

“CUMHURİYETİMİZİN 2. YÜZYILINDA HUZURLA YAŞAYACAĞIZ”

Videoda şu ifadeler kullanıldı:

*Biz, bayrağımızı dalgalandıran her başarıda aynı heyecanı paylaşan, azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağını hatırladıkça aynı gururu yaşayan bir milletiz.

*En zor şartlara her birlikte göğüs germesini bilen en zor zamanların hep birlikte üstesinden gelen bir milletiz.

*Ne olursa olsun tek çatı altında buluşmayı başarabilen, ortak değerleri, mayası, farklılıkları zenginliği olan büyük bir milletiz ve özlediğimiz bu ruha milletçe bu sene kavuşacağız.

*Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye’de, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında huzurla yaşayacağız. O sene bu sene olsun, yeni yılımız kutlu olsun…

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