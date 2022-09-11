İYİ Partili başkan: 3 kişinin saldırısına uğradım

İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, Ardahan Devlet Hastanesi önünde 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını iddia etti. Taşkın, “Benim kimseyle herhangi bir kavgam, alacak verecek davam yok. Saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, diyaliz tedavisi için Ardahan Devlet Hastanesi'ne gittiği sırada hastane önünde 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını öne sürdü.

“SALDIRININ SİYASİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Polat, saldırganları tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Diyaliz tedavisi için hastaneye gittim. Diyalizden çıktıktan sonra hastane önünde tanımadığım 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Benim kimse ile şahsi bir hesabım, herhangi bir kavgam, alacak verecek davam yok. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç bu alçakça saldırıyı yapanlarla elbette ki yüz yüze geleceğiz. Erkekçe karşımıza çıkamayan alçaklar, en savunmasız olduğum anda saldırıya geçtiler. Elbette ki her şeyin bir bedeli olur. Devletimiz ve polislerimiz araştırmayı yapıyor inşallah en kısa zamanda failler yakalanacak ve biz de kendilerini tanımış olacağız.”

Saldırıya uğrayan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların olay yerinden 01 plakalı bir araçla uzaklaştıkları öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Memleket Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti