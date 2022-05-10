İYİ Partili başkandan AKP’li belediye için yolsuzluk iddiası

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, Nevşehir’in Avanos ilçesinde yönetimi AKP’de olan Çalış Belde Belediyesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ay, AKP’li belediyenin yapılmayan işleri yapmış gibi gösterdiği ve belediyeye ait arsaları ise yakınlarına ucuz fiyattan peşkeş çektiğini ileri sürdü.

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İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, düzenlediği basın toplantısında Nevşehir'in Avanos ilçesinde yönetimi AKP'de olan Çalış Belde Belediyesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

YAPILMAYAN İŞLER YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Çalış Belediyesi'nin 2 yıllık faaliyet raporunun bazı usulsüzlükler tespit edilmesi nedeniyle AKP'li ve MHP'li belediye meclis üyeleri tarafından ibra edilmediğini ifade eden Ay, AKP'li belediyenin yapılmayan işleri yapmış gibi gösterdiğini ifade etti. Ömer Ay, konuyla ilgili şunları söyledi:

“1 MHP'li ve 3 AKP'li Belediye Meclis üyesi Çalış Belediyesi'nin 2 yıllık faaliyet raporunu olumsuz oy kullanmak suretiyle reddetmişlerdir. Faaliyet raporunda beldeye kilitli parke yapıldığı ve bir vatandaş tarafından yaptırılan Ak Çeşmeye 3 defa aydınlatma yapıldığı belirtilmektedir.

Gerçekte kilitli parke yapılmadığı ve aydınlatmanın ise 3 defa değil bir defa yapıldığı, 120 bin TL bedellerle yaptırılan iki adet köprünün ise meclis kararı olmadan ve fahiş bedellerle yaptırılmış olması gibi gerekçelerle olumsuz oylar kullanılmış ve faaliyet raporu kabul edilmemiştir. Faaliyet raporu reddedilen belediyeler Sayıştay denetçileri tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır.

Çalış’ın uyanık geçinen belediye başkanının bu hesabın altından nasıl kalkacağı merak edilmektedir. Herkesin birbirine akraba veya komşu olduğu Çalış beldesinde halkı birbirine düşürecek, örneği görülmemiş sorumsuzluklar, partizanlıklar, kayırmacılıklar, şahsi çıkarlar, pervasızlıklar sergilendiği halde iktidar partisi bütün bu uygulamalara göz yummaktadır”

BAŞKANDAN YAKINLARINA ARSA PEŞKEŞİ İDDİASI

AKP'li belediyenin bünyesinde bulunan arsaların da Belediye Başkanı Kazım Yılmaz'ın yakınlarına değerinden düşük fiyatlarla verildiğini ileri süren Ay,

“Daha önce metre karesi 500-600 TL’ye satılan başka arsaların hemen yanında ve belediyenin önündeki bir arsayı metre karesi 220 TL’ye bir yakınına satmış ve bu kıyak yetmezmiş gibi hafriyatını da Özel İdareye yaptırmıştır.

Bu arsa bir akrabasına satıldığı ve ihaleye katılmak isteyen başka iki kişinin teminat yatırması engellendiği için kasabada herkes esas alıcının başkanın kendisi olduğu şeklinde yaygın bir kanaat hakimdir.

Taş ocağı mevkiinde bir evi, ahırı ve çiftliği bulunan bir vatandaşa 150 metre mesafedeki suyu vermediği halde Yurtlak mevkiinde hiç konut yokken şebeke suyunu 1500-2000 metreye kadar götürdü.

Yukarı Mahalle’nin suyu kesilmesine rağmen şebeke suyu boşa akmaktadır. Ayrıca çöle su getireceğim diyerek kendi yoncalığına kanal yaptırarak su getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“GURBETÇİLERDEN ALINAN PARANIN AKIBETİ BİLİNMİYOR”

“İmamın, caminin ihtiyaçları için para toplamasını yasaklamakta ama kendisi gurbetçilerimizden sürekli para talep etmekte ve kendi hesabına yatırmaktadır” diyen Ay,

“Örnek olarak parayı çeşme için talep ediyor, çeşmeyi belediye imkânları veya özel idare eliyle yaptırıyor, gurbetçilerden alınan paraların akıbeti bilinmiyor.

Kasabadaki kaynakçı, tamirci, lastikçi ve benzeri esnafların iş yerlerini yıkıyor. Ak Parti milletvekillerinin beldeyi ziyaretlerinde istenmeyen sorular soran halktan birinin evine ertesi gün belediye personelini göndererek sözlü yıkım kararı tebligatı yaptırıyor.

Ev sahibi imar affından yararlandığını söyleyince yıkım yapılamıyor ama başkan bu şekilde beldede korku ve terör havası estiriyor” şeklinde konuştu.