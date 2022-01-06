İYİ Partili Cesur: 2022’de daha büyük pahalılık geliyor

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 2022’de daha büyük bir pahalılığın geleceğini belirterek, "Bu neden diğer pahalılıklardan farklı? Çünkü, piyasa istikrarı kaybedildi ve her yeni zam dalgası, yeni zam doğuruyor. Sonuç, enflasyon kalıcıdır artık ve kronikleşmiştir” dedi.

İsmail AKIN

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TBMM'de bir konuşma yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, yeni yılla birlikte yüzde 125'i bulan elektrik ve doğalgaz zamlarının 2022 yılı için açıklanan maaş zamlarının hesaplanmasında dikkate alınmadığını, işletmelere ve sanayiciye yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarının yeni zamları tetikleyeceğini söyledi. Cesur, konuşmasında; “Maaş zamları, maaşlar verilmeden eridi denilen durum işte tam da budur” dedi.

“HER HAMLENİZ BİR YIKIMA SEBEP OLUYOR”

2002'de en düşük emekli maaşının asgari ücretten daha yüksek olduğuna dikkat çeken Cesur, şöyle konuştu:

*Bugün krizden çökmüş 2002 Türkiye'sindeki aynı oran korunmuş olsaydı, en düşük emekli maaşı 6 bin lira olacaktı. Bu zamlar doğurgan zamlar. Ekonominin kuralları bellidir. Her hamleniz bir yıkıma sebep oluyor.

*O yıkımı engellemek için başka bir alışılmadık politika benimsiyorsunuz ve onun da başka bir yıkımı oluyor. Var mı politikanız? Verimlilik artacak mı mesela? Katma değerli üretim artacak mı? İthalat kalemlerimizi azaltacak ve iç yatırımı teşvik edecek ne politikanız var?

*Piyasa istikrarı nasıl sağlanacak, ondan haber verin milletin gözüne bakarak verin. Millete hayal satmayın artık, hakkınız yok buna. Yönünüz belli değil. Hedefler net değil. Nereye varılmaya çalışıldığı belli değil

“2022’DE DAHA BÜYÜK PAHALILIK GELİYOR”

“Milyonlarca vatandaşımız aylarca sürecek bir yoksulluk fırtınası ile boğuşuyor” diyen Cesur konuşmasına şöyle devam etti:

*Gözlerinize bakınca ne arıyoruz biliyor musunuz? ‘Yoksulluğu bu ülkeye biz getirdik, yapamadık bu işi biz’ diyemese de mahcup olmuş bakışlar arıyoruz. ‘Orta sınıfı yok ettik ve ekonomiyi öyle bir hale getirdik ki, bugün çalışanların yüzde 50'den fazlası en düşük ücret olan asgari ücreti almak zorunda' diyemeyen gözler görüyoruz.

*Avrupa'da çalışanların yüzde 10'u asgari ücretli. Bizde, TÜİK'e göre bile üretici enflasyonu yüzde 79,9. Yani yılın başında bir malı üretmek için 100 lira harcaması gerekirken, 2021 sonunda 180 lira harcaması gerekiyor.

*Buna asgari ücret zamları henüz yansımadı. Buna, yılbaşı sürprizi sanayide tüketilen doğal gaza yüzde 50 zam yansımadı. Sanayi ve ticarethanelerdeki elektriğe yüzde 130'u bulan zam yansımadı. Şunu demek istiyorum, 2022'de daha büyük pahalılık geliyor.

*Bu neden diğer pahalılıklardan farklı? Çünkü, piyasa istikrarı kaybedildi ve her yeni zam dalgası, yeni zam doğuruyor. Sonuç, enflasyon kalıcıdır artık ve kronikleşmiştir.

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