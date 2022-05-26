İYİ Partili Çulhaoğlu: ‘Yandaşlardan başka bir şey düşünmüyorlar’

İYİ Partili Metanet Çulhaoğlu, partisinin Meclis'e sunduğu araştırma önergeleri ve kanun tekliflerinin Cumhur İttifakı oylarıyla reddedilerek, hiç birisinin kabul edilmemesine tepki gösterdi. Çulhaoğlu, "Ülkeyi idare edenler yandaşlardan başka bir şey düşünmediği için hiçbir derde çare bulamamaktadır" dedi.

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İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, parti olarak halkın yararına olacak çeşitli konular için 777 meclis araştırma önergesi, 310 kanun teklifi verdiklerini ancak hepsinin Cumhur İttifakı oylarıyla reddedilerek, hiç birisinin kabul edilmediğini söyledi. Çulhaoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemiz ekonomiden tarıma, eğitimden dış politikaya ve güvenliğe, çarşı-pazar yangınına kadar her alanda sayısız dertle boğuşurken halkından kopanlar zevk-i sefa içerisinde günlerini gün etmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi milletimiz, üstüne bir de iktidarın kendi beceriksizliğini gizlemek için suni olarak oluşturmaya çalıştığı kutuplaştırmaya, baskıya, korkuya dayalı bir siyasi iklimle yaşamak zorunda kalıyor.

Sadece bunlar da değil. Liyakatsiz atamalarla, saçma sapan açıklamalarla akıl dışı kararlarla, haksızlıklar ve nobran tavırlarla karşılaşıyor milletimiz. ‘Yiyecek ekmeğim yok' diyenlere, ‘nankör', ‘Girdi maliyetleri yüzünden tarlamı ekemiyorum' diyenlerin ‘yalancı', ‘Geçinemiyorum' diyenlerin de ‘şükürsüz' ilan edildiği günlerden geçmekteyiz.

Annelerin çocuklarının gelecekle ilgili dertleri-endişeleri bilinmesini, babaların geçim sıkıntısı yüzünden evlatlarına alamadıkları için akıttıkları gözyaşlarının konuşulmasını, gençlerin de isteklerinin duyulmasını istemeyen bir iktidar tarafından yönetilmekteyiz.

Yaşadığımız gün itibarı ile milletimizin yüzde 85'i iktidarın yanlış ekonomi ve beceriksiz tarım politikaları yüzünden büyük sıkıntı yaşamakta, her gün yapılan fahiş zamlar zor durumdaki milletimizi daha da zora sokmakta, ülkeyi idare edenler yandaşlardan başka bir şey düşünmediği için hiçbir derde çare bulamamaktadır.”

“İLK SEÇİMLERDE İKTİDAR OLACAĞIZ”

“Mensubu bulunduğum İyi Parti Grubu, Ülkemizin ve Milletimizin içinde bulunduğu sorunların çözülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5462 Yazılı Soru önergesi, 777 Meclis Araştırma önergesi, 310 Kanun Teklifi verdi. Tabii hiçbiri Cumhur İttifakı tarafından kabul edilmeyerek reddedildi. Bu da demek oluyor ki İktidar bileşenleri milletimizin sorunlarına çare olmak için hiçbir yapıcı irade ortaya koymamakta, irade koyanlara da engel olmakta, hamasetle yönetmeyi tercih edip, sorunların giderilmesini de istemediğini hepimize göstermektedir.

Biz İyi Parti olarak, ülkemizin geleceği için milletimizin yüksek ferasetine, kararlılığına, cesaret ve azmine, fikirlerine ve yeteneklerine çok inanıyor ve güveniyoruz. Bugünümüzü kurtarmak, geleceğimize sahip çıkmak, tüm ayrışmaları, kutuplaşmaları ve kavgaları geride bırakarak milletimiz için, memleketimiz için yeniden bir araya gelmeye, hep beraber el ele, birlikte yürüme ruhunu yeniden diriltebilmek için ilk seçimlerde iktidar olacağız. Az kaldı.”

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