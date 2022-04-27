İYİ Parti’nin iftarına AKP’li belediyeden bariyerli engel

İYİ Parti Beykoz İlçe Başkanlığı, ilçede 28 Nisan'da gerçekleştirmeyi planladığı halk iftarı programı AKP'li Beykoz Belediyesi'nin engeliyle karşılaştı. Partiden yapılan açıklamada, "Çok önceden planlamış olan halk iftarı programımız Beykoz Belediyesince demir bariyerler kapatıldı" denildi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Beykoz İlçe Başkanlığı, 28 Nisan Perşembe günü Halk İftarı etkinliği düzenlemek için 14 Nisan’da Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirimde bulundu.

İYİ Parti’nin talebine bugün belediye yönetiminin “Yazının daha yeni geldiği, birkaç gün içerisinde cevap verileceği ancak o alanın bu tür organizasyonlar için çok uygun olmadığı, olumsuz cevap verilebileceği” yanıtı sözlü olarak verildiği açıklandı. İYİ Parti ise resmi yazının henüz ellerine ulaşmadığını belirtti.

Öte yandan İYİ Parti’nin iftar düzenlemek istediği alanın AKP’li Beykoz Belediyesi tarafından demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çok önceden planlanmış olan 28 Nisan 2022 Perşembe günü Barbaros Hayrettin Paşa Meslek Lisesi karşısındaki park alanında yapacağımız Halk İftarı programımızı 14 Nisan 2022 tarihinde Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmiş olmamıza rağmen bugün ( 26 Nisan 2022 ) iftar yapacağımız alanın Beykoz Belediyesince demir bariyerlerle kapatıldığını gördük.

*Belediye yönetimi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ilgili birim; “Yazının daha yeni geldiğini birkaç gün içerisinde cevap verileceğini ancak o alanın bu tür organizasyonlar için çok uygun olmadığını, olumsuz cevap verilebileceğini” şifahen tarafımıza bildirmişlerdir. Fakat elimize resmi bir yazı hala ulaşmamıştır.

*İftar programı yapacağımız alanın halka açık bir park olduğunu, trafiği engelleyecek bir konumu olmadığını ve resmi bir tören alanı olmadığını bütün Beykozlular bilir.

*Herkesin de anlayabileceği gibi, süreci sürümceme de bırakarak, zamanında cevap vermeyerek bizi Beykoz Halkı'na karşı mahcup düşürmeye çalışmışlardır.

*Zeytinburnu eşrafından Sn. Murat Aydın bilsin ki, biz Beykozlular bunu not ettik. Kıymetli Beykozlular da bilsin ki, Halk İftarımız aynı gün ve aynı yerde olacaktır.

“İYİ PARTİ’NİN YÜKSELİŞİNİ DURDURAMAYCAKSINIZ”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, konuya ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ne yaparsanız yapın, ne engeller çıkarırsanız çıkarın; İYİ Parti’nin yükselişini dur-du-ra-ma-ya-cak-sı-nız!” ifadelerini kullandı.

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