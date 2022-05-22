İYİ Parti’ye dikkat çeken isimler katıldı

İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul'da partisinin yeni üyelerine rozetlerini taktı. Yeni üyeler arasında yer alan bazı isimlerse dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti, İstanbul’daki üye sayısının 100 bine ulaşmasından dolayı Yenikapı’da tören düzenledi. Törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin partiliye temsilen yeni üyelere rozet taktı. İYİ Parti'ye dikkat çeken isimler katıldı.

Partiye katılanlar arasında, ‘kumpas davaları'nda 37,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile 27 Mayıs 1980'de öldürülen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Sazak, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkeyi uluslararası alanda temsil eden Emin Özkurt, DSP 21. Dönem Kırklareli Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin de yer aldı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, partiyle katılanların özgeçmişleri şöyle sunuldu:

AHMET ZEKİ ÜÇOK

1961 yılında, Bursa’da doğdu.

Işıklar Askeri Lisesi'ni ve Hava Harp Okulu'nu bitirdi.

1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Askeri Hakim Sınıfı'na geçti.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimini tamamladı.

Birçok kumpas davasında, kumpasçılara karşı mücadele verdi ve bundan dolayı hakkında birçok soruşturma ve kovuşturma açıldı.

Bu soruşturma ve davalar kapsamında dört kez tutuklandı.

Hakkındaki kumpas davalarda haklı olduğu anlaşıldı ve beraat etti.

AYŞE ÇEBİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu.

TÜMBİAD, TÜMBİFED, TÜMBİKON, TSTK gibi kurumlarda ve STK’larda görev aldı.

Çebi Vakfı’nın genel sekreterliğini yürütüyor.

GÖZDE SAZAK

Yüksek Mimarlık yapıyor.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, kıymetli devlet adamı merhum Gün Sazak’ın yeğeni.

İYİ Parti’nin Maltepe Belediyesi’ndeki kent konseyi temsilcisi.

KAĞAN BOYACIOĞLU

Marmara Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Lisans eğitimi sürecinde down sendromlu çocuklar hakkında hazırladığı sosyal sorumluluk projesi ile dünya birincisi oldu.

Daha sonra Oxford'da yüksek lisans öğrenimini tamamlamak için İngiltere'ye gitti.

Uluslararası Yönetim, Uluslararası İlişkiler ve Para Politikaları bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Şu anda da TEB-BNP ortaklığında müfettiş olarak görev alıyor.

NECDET TEKİN

1947 yılında Kırklareli'nde doğdu.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nü bitirdi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden İstatistik Doktorası derecesi aldı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeliği, bir dönem İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 20. ve 21. Dönem Kırklareli Milletvekilliği ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

PROF. DR. KEREM KARABULUT

1 Ocak 1966’da doğdu.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamladı.

“Türkiye’de Sağlık Sektörü – Sağlık Harcamaları Üzerine Bir Uygulama -” başlıklı teziyle aynı üniversitede Doktora eğitimini tamamladı.

2017-2020 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığını yürüttü.

Atatürk Üniversitesi’nde akademik görevini sürdürüyor.

EMİN ÖZKURT

1979 yılında İstanbul'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Yüksek Lisans eğitimi için İngiltere'ye gitti.

Manchester Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı yaptı ve “Telekomünikasyon Hukuku” üzerine tezini sundu.

Spor Hukuku alanındaki çalışmalarıyla uzun yıllardır tanınan ve pek çok önemli kulübün, sporcunun ve federasyonun ulusal ve de uluslararası düzeyde hukuk danışmanlığını yürüten Özkurt, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da ve de EuroLeague Tahkim Kurulu'nda tek Türk yargıç olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyor.

İlginizi Çekebilir Akşener: Bu ülkenin hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah

İlginizi Çekebilir Erdoğan, Akşener'i hedef aldı: Bu millet haddini bildirecektir, bu akşam buradan ilk sinyali veriyorum