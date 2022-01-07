İzmir Büyükşehir Belediyesi artan yoksulluğa karşı harekete geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin artan yoksulluk nedeniyle başlattığı İzmir Dayanışması ile Halkın Bakkalı üzerinden satın alınan gıda ve hijyen paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başkan Tunç Soyer “Önceki dayanışma kampanyalarında olduğu gibi yine ‘bir sizden bir bizden’ diyoruz. Sizin destekte bulunduğunuz miktar kadar İzmir Büyükşehir Belediyemiz de dayanışmaya katkıda bulunacak” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in pandemi ve deprem döneminde başlattığı İzmir Dayanışması bu kez artan yoksulluğa karşı harekete geçirildi. Bu yıl da tüm temel ihtiyaçlar için İzmirlilerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İzmir Dayanışması ile geçim sıkıntısı çeken yüz binlere el uzatmayı amaçlıyor.

Başkan Tunç Soyer “Önceki dayanışma kampanyalarında olduğu gibi yine ‘bir sizden bir bizden' diyoruz. Sizin destekte bulunduğunuz miktar kadar İzmir Büyükşehir Belediyemiz de dayanışmaya katkıda bulunacak” dedi.

İzmirlileri bir kez daha dayanışmanın parçası olmaya davet eden Soyer, “Hem ülkemizde hem de kentimizde peş peşe yaşadığımız zorluklar bir kere daha İzmir'in dayanışmanın şehri olduğunu gösterdi. Yoksulluğun hiçbir eve uğramadığı bir İzmir'i hep birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kampanyaya katılmak için “izmirdayanisma.com” ve “bizizmir.com” web sitelerine girerek Halkın Bakkalı üzerinden 185 liralık “Gıda Paketi” ve 65 liralık “Hijyen Paketi”nden istenildiği miktarda satın alınabiliyor. Gıda Paketi bir litre ayçiçeği yağı, birer kilo pirinç, bulgur, nohut, un, çay ve şeker, 500 gr siyah zeytin, 500 gramlık iki paket makarna, 750 gr tuz, 65 gramlık iki paket hazır çorbadan oluşuyor. Hijyen Paketi'nde ise bir diş fırçası, 50 ml diş macunu, 7'li hijyenik ped, 5'li 60 gr sabun, 50 ml kolonya, 500 ml şampuan, 20 cc el kremi bulunuyor.

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