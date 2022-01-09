İzmir’de adrese teslim kadro ilanı

Kamuoyunda ve akademik çevrelerde tepkilere neden olan siyasi kadrolaşma amaçlı adrese teslim kadro ilanlarına her gün yenileri ekleniyor. Son örnek ise İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde yaşandı.

Latif SANSÜR

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünün, yılın son gününde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü için alınacak kişideki “Doçentliğini Eğitim Bilimleri alanında almış olmak” koşulu akademik çevrelerde tepkiye neden oldu. Belirtilen niteliğin bölümle hiçbir ilgisinin olmadığını, Çocuk Gelişimi alanında çalışmaları olan doçentlerin bu kriter yüzünden kadro için başvuramadığı belirtildi.

“TEMEL KRİTER LİYAKAT DEĞİL, YANDAŞLIK”

Adrese teslim kadro ilanındaki tüm kriterlerin öğretim üyesi N. C. D.'yi işaret ettiğini belirten akademisyenler, “Bilimsel çalışma yapmanın, mesleğinde başarıdan başarıya koşmanın, liyakatin, yükselmek için hiçbir önemi kalmadı. Yandaş olmak yeter. Eğer yandaşsanız her türlü hileye başvuruluyor. YÖK’ün bu olaylara bu kadar duyarsız kalmaması gerekiyor” tepkisini gösterdi.

“BÖLÜM VAR, ÖĞRENCİSİ YOK”

2019 yılında kurulan, kendi alanında uzman 3 öğretim üyesi bulunması koşulu arandığı için lisans öğrencisi kabul edemeyen Çocuk Gelişimi Bölümüne, N.C.D.'nin atanması durumunda, önümüzdeki dönemde de öğrenci kabulü yapılmayacağı öne sürüldü. Bölümün lisans öğrencisi alması için mezuniyet alanının Çocuk Gelişimi bölümünden olması gerektiğini hatırlatıldı. Akademik çevreler adı geçen kişinin geçtiğimiz yıl bölüme Dr. Öğretim üyesi olarak atandığını, YÖK'ün ‘mezuniyet alanları ilgili bölümle uyuşmadığı” için atamayı kabul etmediği de ortaya çıktı.

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