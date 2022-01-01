İzmir’de büyük yeni yıl coşkusu

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikler ile yeni yılı coşkuyla karşılandı. Meydanı dolduran binlerce kişi, DJ performansları eşliğinde eğlendi.

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İzmirde kenti saran yeni yıl coşkusu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler ve DJ performanslarıyla zirveye çıktı. Yılbaşı kutlamaları kapsamında sokaklar rengarenk süslerle ve ışıklarla donatılırken, binlerce kişi konserlerin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanına akın etti. ‘İzmirin yeni yüzyılı başlıyor’ programı kapsamında DJ beyö ve Suat Ateşdağlı sahne aldı.

Öte yandan yeni yılın huzurla karşılanması adına kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Kent genelinde 5 bin 631 emniyet personeli, bin 45 jandarma, 186 sahil güvenlik ve 3 bin 154 sağlık personeli görev yaptı. Cumhuriyet Meydanında ise vatandaşlar üst aramaları yapılarak alana alındı. Aynı zamanda alanda pandemi tedbirleri kapsamında maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kutlamalara katılan vatandaşlardan Nasrin Derya, “Kutlamalara ailemle katıldım. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. DJ performansları ile eğlendik. Geçen yıl pandemi nedeniyle evdeydik. Bu yıl meydanlarda olduğumuz için mutluyuz” dedi.



Müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, yeni yıldan pandeminin sonlanmasını dilediklerini söyledi. Program saat 00.00ı gösterdiğinde geri sayım sonrası 2022 yılına ‘merhaba’ denilmesinin ardından olaysız bir şekilde sona erdi.

DHA

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