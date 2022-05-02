İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Fırat Y. idaresindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil, Çiğli istikametinden Menemen istikametine giderken aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Fırat Y. ile Enes E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fırat Y. ve Enes E'nin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İHA

İlginizi Çekebilir Otomobile giren böcek kazaya neden oldu

İlginizi Çekebilir Köprü yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı