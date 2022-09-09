İzmir’de kurtuluş günü coşkusu

İzmir, kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamaları 100. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı.

Gökmen ULU

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Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922’de İzmir'e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Bedri Serter, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile binlerce İzmirli katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 17 gün önce Afyon'dan yola çıkan Zafer ve Anma Yürüyüşü kafilesi Başkan Tunç Soyer'e 400 kilometre boyunca taşıdığı Türk bayrağını teslim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurtuluşun 100. yılı anısına hazırladığı ve hafızalardan silinmeyecek kutlamalar, akşam saatlerinde tüm coşkusuyla devam ediyor.

GÜNDOĞDU MEYDANI TIKLIM TIKLIM DOLDU

İzmirliler, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk’ün gösterilerini heyecan ve alkışlarla izledi. Öte yandan Tarkan konserinin gerçekleşeceği Gündoğdu Meydanı tıklım tıklım dolarken, meydanın girişinde zaman zaman izdiham tehlikesi yaşandı. Vatandaşların polis barikatlarını aştığı görüntülere yansıdı.

Saat 20.00'de İzmir Limanı'ndan Fener Alayı düzenlendi. Fener Alayı, Gündoğdu Meydanı'na doğru harekete geçti.

20.45'ten itibaren de Gündoğdu Meydanı'ndaki ‘İşgalden Kurtuluşa İzmir ‘konulu teatral gösteri ve sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nın Kordonboyu tarafındaki Tarkan konseri düzenlenecek.

TARKAN HEYECANI

Kutlamaların doruk noktası akşam Gündoğdu Meydanı'nda olacak. Cumhuriyet Meydanı kenarında kurulan platformun çökmesinin ardından yeni sahne Gündoğdu Meydanı'nda kuruldu. Devasa boyutta led ekranların yer aldığı sahnede 180 dansçı gösteri yapacak.

Gökyüzünde, artırılmış gerçeklik destekli interaktif tiyatral şov gerçekleştirilecek. Saat 22:00'de pop müzik yıldızı Tarkan sahneye çıkacak. Haftalardır kariyerinin en önemli konserine hazırlanan Tarkan, İzmir'e hiçbir maddi karşılık beklemeden geldi.

Tarkan'ın bu anlamlı bayram gününde ücret almadan konser vereceği öğrenildi. Görkemli konser için yüzbinler İzmir Kordon'a aktı.

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