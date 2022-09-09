İzmir’de kurtuluşun 100’üncü yılında coşkulu kutlama

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı. 350 metrelik Türk bayrağının taşınmasıyla başlayan etkinlikler gün boyunca sürecek.

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İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu’nda buluşan vatandaşlar, 350 metrelik dev Türk bayrağıyla Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik Caddelerinden geçerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Kortejdekiler marşlarla yürürken, diğer vatandaşlar da o anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, alkışlarla korteje destek verdi.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK BIRAKILDI

Kortejin Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasının ardından günün ikinci törenine geçildi. Buradaki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partilerin İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı. Törende Vali Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Çelenklerin bırakılmasının ardından Türk bayrakları göndere çekildi.

TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Kutlama programı, hükümet konağı önündeki törenle devam etti. Buradaki törende atlı süvari birliklerinin temsili olarak İzmir’e girişinin ardından hükümet konağı gönderine bayrak çekilişi canlandırıldı. (DHA)

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