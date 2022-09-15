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İzmir’de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı

Foça ilçesinde makilikte çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

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İzmir’de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilikte saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormana da sıçradı. Dumanları fark edenler, durumu Foça Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. (DHA)

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