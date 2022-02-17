İzmir’deki hastanede servislerde yer kalmadı

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki illerde sağlık tesisleri alarm vermeye başladı. İzmir’de ki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servislerde yatış bekleyen çok hasta bulunması, tüm servislerin dolu olması nedeniyle ‘Kırmızı Kod’ dışında hasta kabul etmemeye başladı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzmanların Covid-19 vakalarında 4’üncü pikin yoğun olarak yaşandığını söylediği Ege Bölgesinde, İzmir başta olmak üzere Aydın, Denizli, Muğla illerinde yoğun bakımlar ve Covid-19 servislerinde yatak sıkıntısı baş gösterdi. Bölgedeki bazı sağlık kuruluşları “Kırmızı Kod” dışında hasta kabul etmemeye başladı. İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi de İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile başvurup, yangın, patlama, deprem gibi acil durumları ifade eden ‘Kırmızı Kod' dışında hasta kabul etmeyeceğini bildirdi.

SEVK YAPMAYIN YAZISI

İl Sağlık Müdürlüğü de 112 Acil Sağlık Ekipleri başta olmak üzere ildeki tüm sağlık kurumlarına bir yazı göndererek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hasta sevk edilmemesini istedi.

İlginizi Çekebilir Vakaların arttığı Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede

İlginizi Çekebilir İzmir'de yoğun bakım servisleri tamamen doldu