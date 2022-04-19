Jeotermal için yapılan acele kamulaştırmaya tepki

Aydın'ın Köşk ilçesinde Mezeköy ve Uzundere Mahalleleri'nde vatandaşın tapulu tarım arazilerinin jeotermal kaynak arama çalışmalarının devamı için acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırmaya tepki geldi.

Latif SANSÜR

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Köşk ilçesinde komşu iki mahallenin 19 parseli için acele kamulaştırmaya gidilecek. Karara göre jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında yatırımın devamı, termin planının aksamaması, kuyuların açılması ve kuyulardan elde edilecek akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası amacıyla belirlenen 19 taşınmaz acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırma işlemini Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yapacak.

“VERİMLİ TARIM ALANLARI YOK OLACAK”

Türkiye'deki Jeotermal Enerji Santralleri'nin (JES) üçte ikisinin bulunduğu Aydın'da çevreciler ile bölge sakinleri jeotermal kaynaklı çevresel tahribatlara dikkat çekerek, kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti. Pandemi sürecine, son aylarda önemi daha fazla anlaşılan tarımın ve verimli tarım alanlarının yok olacağı dile getirildi.

Vadide yer alan Mezeköy ve Uzundere Mahalleleri'nde yerleşim yerlerinin 40 metre uzaklıkta olduğuna dikkat çekilerek, buradaki jeotermallerin geri dönülmez tahribatlara olacağının altı çizildi.

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