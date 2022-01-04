K9 köpekleri COVID-19 kontrolüne başlayacak

Özellikle patlayıcı ve yasaklı madde tespitinde uzun yıllardır başarıyla görev yapan K9 köpekleri, COVID-19 virüsünü tespit edebilmek amacıyla da eğitiliyor.

Sozcu.com.tr

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve TAV Güvenlik tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmalarda sona gelindi.

Köpekler üzerinde yapılan çalışmalarda, öncelikle pozitif hastaların kokularının köpeklere tanıtılmış ve köpeklerin COVID-19 kokusunu tanıtım konusunda yüksek bir başarı oranı yakalayarak, bu kokuyu ayırt edebildikleri görüldü.

“YURT DIŞINA DA HİZMET VERMEYİ AMAÇLIYORUZ”

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan “Koku duyuları insanlara göre 100 bin kata kadar gelişmiş olan K9 köpekleri, uzun yıllardır dünyanın farklı ülkelerinde hastalıkların tespitinde görev alıyor. Biz de buradan yola çıkarak ve hayata geçirilen uygulamaları inceleyerek, K9 birimimizi pandemi koşullarında kritik öneme sahip olan bu konuda geliştirmeye başladık.

Geçtiğimiz dönemde bir yandan köpeklerin temel koku eğitimleri devam ederken diğer yandan da gerekli ekipmanları temin ederek testler için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir devam eden ve her türlü faaliyetin bilimsel kayıtlar eşliğinde yürütülmesi ile yakın zamanda laboratuvar testlerinin tamamlanmasını takiben K9 ekibimizle fiili olarak sahada da çalışmalara başlamayı planlıyoruz.

Eğitim alan bu köpekleri, kalabalık ve yoğun insan trafiği olan havalimanları, deniz limanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri, konser alanları ve gümrük kapıları gibi birçok alanda kullanmayı planlıyoruz. Köpeklerimizi bu konuda sertifikalandırılıp yurtdışında da hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

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