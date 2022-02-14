Kabaş’ın avukatı, mahkemeden tahliye talep etti

Katıldığı TV programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle 11 yıla kadar hapis cezası istenen gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, yargılamanın görüleceği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

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“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce 22 Ocak’ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma geçen hafta tamamlanmıştı.

’11 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR’

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı TV programında zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis istenirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle de “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla toplam 4 yıl 8 aya kadar hapis talep ediliyor.

‘HAKSIZLIĞI SON VERECEK Mİ?’

Kabaş’ın avukatlarından Uğur Poyraz, iddianamenin gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne bu sabah tahliye talebinde bulunduğunu açıkladı. Poyraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?” diye yazdı.

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