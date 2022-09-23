Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara yüz binlerce lira ceza

İstanbul’da kaçak göçmenlerle ilgili çalışma yapan polis ekipleri Esenyurt’ta 3 faklı adrese baskın düzenledi. Koğuş evlere çevrilen adreslerde 52 kaçak göçmen yakalandı. Adresleri kiraya veren 2 ev sahibine ise 311 bin 454 lira para cezası kesildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Esenyurt'ta 3 adresin kaçak göçmenler için yatakhaneye dönüştürüldüğünü belirleyince harekete geçti. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskında 3'ü Cezayir, 7'si Suriye, 42'si Fas uyruklu, toplam 52 kaçak göçmen muhafaza altına alındı

311 BİN 454 LİRA

Yakalanan kaçak göçmenlerin kaldığı ev sahipleri Ö.G. ve O.G.’ye ait olduğu anlaşıldı. İki isim de polis ekiplerince yakalandı. O.G. ve Ö.G.’ye kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311 bin 454 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

GÖÇMENLERE EV TEMİN EDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kaçak göçmenlerin A.H. ve M.D.H. isimli şüpheliler tarafından bu evlere yerleştirildikleri ve kişi başı ev sahibine 900 TL kira verdikleri tespit edildi. A.H. ve M.D.H. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. İki şüpheli “Yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma” suçundan adliyeye gönderildi. Şüphelilerin ikisi tutuklandı.

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