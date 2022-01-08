Kaçak sondajı yapan ekipleri köylüler engelledi

Samsun'un Ladik ilçesi Akyar Köyü'nde MTA (Maden Teknik Arama) tarafından maden arama çalışmaları yapılmaya başlandı. Vatandaşların, tapulu arazilerinde de kaçak sondaj çalışmasını, köylüler engelledi. Köye gelen jandarma çalışmaları sonlandırdı.

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Ladik’in tarımsal ve su kaynakları bakımdan önemli köylerinden biri olan Akyar’da izinsiz ve kaçak maden arama çalışması yapıldığı iddia edildi.

Köylüler, MTA Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaların yapıldığını ve hatta kendi tapulu arazilerinde dahi sondaj yaptıklarını ileri sürdü.

Önceki gün İlhan Kanber’e ait tarlada sondaj çalışması yapan ekiplere köylüler engel oldu.

“KAÇAK SONDAJ YAPIYORLAR”

Tarlasında kendisinden habersiz sondaj çalışması yapıldığını öğrenen Kanber, vatandaşlar ile ile birlikte bölgeye gitti.

Tepki gösteren köylüler çalışmaları engellemek için jandarmaya haber verdi.

Bölgeye gelen jandarma, sondaj çalışmasını durdurarak ekipleri köyden çıkardı. Vatandaşlar, köylerinin doğal güzellikler, tarımsal ve su kaynakları bakımından önemli bir yer olduğu belirterek, “Kaçak ve ruhsatsız çalışma yapıyorlar. Köyümüzü, doğamızı koruyacağız. Üç beş çıkarcıya peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Jandarmayı çağırdık. Jandarma tutanak tutarak çalışmaları durdurdu. Biz de yargıya gideceğiz” diye konuştu.

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