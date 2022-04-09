Kadıköy Belediyesi talep etmişti, bakanlıklar ve Külliye arasında paylaştırıldı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın müze, kütüphane, kültür merkezi yapmak üzere belediye tahsis edilmesini talep ettiği atıl durumdaki tarihi tren istasyonlarının akıbeti belli oldu.

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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede atıl bırakılan Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyon binalarının Kadıköylülerin görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere Kadıköy Belediyesi'ne tahsis edilmesi çağrısında bulunmuş ve change.org sitesi üzerinden “Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!” başlığıyla imza kampanyası başlatılmıştı.

Ancak belediyeye bu konuda resim bir yanıt verilmedi. Konu, Kadıköy Belediye Meclisi'nin 8 Nisan 2022 tarihli meclis oturumunda faaliyet raporu görüşmeleri sırasında gündeme geldi.

Oturumda AKP grubu tarafından Bostancı Tren İstasyonu'nun İl Spor Müdürlüğü'ne, Kızıltoprak Tren İstasyonu'nun İçişleri Bakanlığı'na, Göztepe Tren İstasyonu'nun Külliye'ye verileceği açıklandı.

CİMER'DEN YANIT: DEVRETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Tartışma, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın “3 soru sordum hala yanıtını alamadım. Sizin projenizi yapmak üzere Erenköy'deki gar binası müze yapmak üzere Ulaştırma Bakanlığı'na ‘bize devredin’ diyoruz. Sizin projenizi yapmak üzere. Ulaştırma Bakanlığı CİMER üzerinden sorduğumuz soruya cevap verdi: ‘devretmeyi düşünmüyoruz' dedi” sözleri ile başladı.

AKP'Lİ ÜYE TEK TEK AÇIKLADI

AKP'li Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Ömer Neptün Algan, Odabaşı'na yanıt vererek “Bütün birimler gitti o istasyonları inceledi.

Kızıltoprak'taki tren istasyonuna İçişleri Bakanlığı talip oldu, Bostancı istasyonuna İl Spor Müdürlüğü, Göztepe İstasyonu'na Külliye” diye açıklama yaptı.

“BİZ DEVLETİN KURUMU DEĞİL MİYİZ”

Odabaşı da tepki göstererek “Kadıköy Belediyesi devletin bir kurumu değil mi? Kadıköy Belediyesi'ne vermiyorsunuz da Kadıköy halkına hizmet noktasında buralara verileceğini iddia ediyorsunuz. Ben bilmiyorum. Seçilmiş Kadıköy Belediye Başkanı olarak ben bilmiyorum. Ben sizin sıfatınızı merak ediyorum. Gölge Ulaştırma Bakanı mısınız?” dedi.

SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE AVM TARTIŞMASI

Odabaşı gündemdeki tartışmalı proje Söğütlüçeşme'deki gar adı altında yapılacak AVM projesine katılıp katılmadıklarını da sordu.

AKP'li üye Algan “Alışveriş Merkezi olarak evet diyoruz” açıklaması yaptı.

TCDD'nin Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan “AVM” görünümlü gar projesi planları mahkemelik olmuştu.

Tepki çeken projenin planları için mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırılınca AVM projesinin önü açılmıştı. Projeyi üstlenen Fıratcan İnşaat'ın yüzde 51 hissesi geçtiğimiz günlerde Akfen GYO tarafından satın alındı.

Akfen GYO KAP'a 6 Nisan günü yaptığı bildirimde “İştirakimiz Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin toplam 20 milyon EUR bedelli Söğütlüçeşme Projesi yatırımındaki Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü inşaatına bu ay içinde (Nisan) başlanacaktır.

Söğütlüçeşme’yi bir kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planlayan Şirketimiz proje ile ilgili olarak, bulunduğu şehrin en iyilerini tek bir çatı altında bir araya getiren, yiyecek ve kültür pazarı konsepti ile Miami, New York, Boston, Chicago, Montreal, Lizbon ve Dubai olmak üzere dünyada 7 şehirde faaliyet gösteren TimeOut Market ile potansiyel bir işbirliği yapmak üzere gizlilik sözleşmesi imzalamış olup görüşmelere başlamıştır” denildi.

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