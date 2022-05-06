Kadıköy Belediyesi’nden kiralık sinema salonları
Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan 7 adet sinema salonunu kapalı teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
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