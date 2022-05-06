Abone Ol

Kadıköy Belediyesi’nden kiralık sinema salonları

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan 7 adet sinema salonunu kapalı teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kadıköy Belediyesi’nden kiralık sinema salonları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster