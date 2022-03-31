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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında sabah saatlerinde arıza meydana geldi.

Yayınlanma: 07:18 - 31 Mart 2022 Güncellenme:
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Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı’nda teknik arıza yaşandı. Arıza duyurusu Metro İstanbul’un sosyal medya kanallarından yapıldı. Açıklamada, “M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır” denildi.

Kısa bir süre sonra yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü açıklandı.

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