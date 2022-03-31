Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza
Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında sabah saatlerinde arıza meydana geldi.
Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı’nda teknik arıza yaşandı. Arıza duyurusu Metro İstanbul’un sosyal medya kanallarından yapıldı. Açıklamada, “M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır” denildi.
Kısa bir süre sonra yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü açıklandı.