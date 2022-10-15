Kadıköy’de 24 katlı binada yangın

İstanbul Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

Bina sakinleri tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

“CAN KAYBI VE YARALININ OLMAMASI BU ACI GÜNDE TESELLİMİZ”

Yangına ilişkin olay yerinde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile görüştüğünü belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Kadıköy Fikirtepe'deki yangında; olay yerinde olan Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı'nın verdiği ilk bilgiye göre klima motorlarından çıkan ve itfaiye tarafından kontrol altına alınmış. Yangında şu ana kadar can kaybı ve yaralının olmaması bu acı günde tesellimiz” ifadelerini kullandı.

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