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Kadıköy’de 3 kişinin hayatını kaybettiği bina yıkıllıyor

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından bugün binanın yıkımına başlandı

Yayınlanma: 12:53 - 12 Ekim 2022 Güncellenme:
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Fikirtepe Mahallesi’nde geçen pazar günü 3 katlı binanın 2’inci katında patlama sonrasında yangın çıktı.

Yangında  dumandan etkilenen 1 kişi  hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin patlamanın yaşandığı binadaki çalışmalarının ardından iş makinesi gelerek yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. (DHA)

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