Kadıköy’de sokak hayvanları için eylem

Sokak hayvanlarının belediye ekiplerince toplatılmasına tepki gösteren hayvanseverler Kadıköy'de eylem yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Gaziantep’te yaşanan pitbull saldırısının ardından belediye başkanlarına çağrıda bulunarak sokaktaki başıboş köpeklerin toplanması talimatını vermişti. Erdoğan’ın talimatının ardından ise sokak köpekleri toplanarak barınaklara götürülmüştü.

Kadıköy Rıhtım’daki, Atatürk Anıtı önünde toplanan hayvanseverler, sokak köpeklerinin toplatılmasına tepki göstererek eylem yaptı. ‘Mahallemizin köpekleri nerede?’, ‘Sokak hayvanlarına özgürlük’, ‘Barınaklar ölüm kamplarıdır ‘ yazılı pankartlar taşıya eylemciler ‘Sokak hayvanları sahipsiz değildir’ sloganları attı.

“ZALİMCE TOPLAMALARI DURDURUN”

Hayvanseverler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yeni çıkan 7332 sayılı yasa değişikliğinde 17 yıldır bakım evi kurmayan belediyelere 3-4 yıl daha yeni mühlet verildi. Hiçbir kurumun gücü belediyelere bakım evi kurdurmaya, kısırlaştırma yaptırtmaya yetmedi.

Biz hayvanseverler olarak Gaziantep’te bir çocuğumuzun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğümüzü ve biran evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimizi kamuoyuna sunarız. Bugünden itibaren olmayan barınaklarınızla zalimce toplamaları durdurun.”